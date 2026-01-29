Soltész Miklós: támogatják a német közösségi ház felújítását Bonyhádon

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 29. 13:37

Hetvenmillió forintal támogatja a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat közösségi házának első ütemű felújítását a Miniszterelnökség - jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Bonyhádon.

Soltész Miklós a városházán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Tolna és Baranya vármegye nemzetiségei nagyszerű munkát végeznek a kultúra, a nyelv, a közösség megőrzésében az egyházak, az iskolákon, tánccsoportokon keresztül.

A bonyhádi nemzetiségi támogatások közül kiemelte a 2022-ben felavatott elűzetési emlékművet, amelynek idén regionális üzenete van, a magyarországi németek elűzetésének 80. évfordulóján. "Nem mindegy mit üzenünk a múltból a jelenbe, mit üzenünk a fiataloknak és azoknak a döntéshozóknak, akik dönthetnek háború és béke mellett, békesség és folyamatos törzsalkodás mellett. Egy ilyen emlékmű arra biztat minket, hogy a békességet keressük" - fogalmazott.

Megemlítette, hogy Bonyhádon a Miniszterelnökség támogatásával egyházi területen az elmúlt években megújult a katolikus templom teteje, a Szentháromság-szobor, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium sportpályája és a református parókia, a város német önkormányzata pedig többször sikerrel pályázott kulturális célokra, táborokra.

Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP), Bonyhád polgármestere ismertette, a város képviselő-testülete szerdán egyhangúlag döntött arról, hogy a Perczel Mór utca 9. szám alatti, 307 négyzetméteres épületet 25 évre ingyen a német önkormányzat használatába adja közösségi ház céljára. Az 1740-es években épült ház a Perczel-családé volt, a helyi németség gyűjteményeit méltó helyre kerülnek - fűzte hozzá.

Csibi Krisztina, a térség fideszes országgyűlési képviselője többek között elmondta, a Bonyhádon 1997-ben felállított, a németség kitelepítését felidéző, Anyai fájdalom (Mutterschmerz) című köztéri szobor felújítására 1,3 millió forintos támogatást kapott a város.

Köhlerné Koch Ibolya, a bonyhádi német önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy a közösségi házban helyezik majd el a néprajzi és fotógyűjteményeket, az önkormányzat mellett helyet kap a csaknem száztagú Kränzlein Néptáncegyüttes, a Dunántúli Svábok Egyesülete, és itt készül a német nyelvű helyi lap is.

Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának országgyűlési választási listavezetője közölte, ahhoz, hogy a német önkormányzat tervei megvalósuljanak, 35 ezer választónak kell regisztrálnia német nemzetiségiként, jelenleg 30 ezren tették ezt meg. A regisztráció érdekében az országos önkormányzat az eddiginél erősebb kampányt fog indítani - mondta.