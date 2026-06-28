Sulyok Tamás: a lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkásfelkelésre

Szerző: MTI

2026. június 28. 18:36

Karol Nawrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkásfelkelésre - közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.

Sulyok Tamás azt írta, hogy a munkásfelkelés

a hetven évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető.



Közölte, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni elképzelésekről is.

A poznani jel a Dunához ért

1956 júniusában Poznanból egy jelzés indult, hogy a munkások készen állnak szabadságuk védelmére,

ez a jel hamarosan a Dunához ért

- jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap este Poznanban, az 1956-os poznani munkásfelkelés 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

A megemlékezésen jelen volt Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök, valamint Bajram Begaj albán és Edgars Rinkevics lett államfő is.

Poznanból "világos jel indult", hogy

"a büszke lengyel nemzet a lelkében viseli a méltósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz való ragaszkodást",

hogy a poznani munkások készen állnak ezen értékek védelmére - fogalmazott Nawrocki.

Hozzátette: a "poznani szikra" 1956 októberében "a Dunához ért, ahol a magyarok szintén a méltóságukért, a szuverenitásukért, a szabadságukért harcoltak".