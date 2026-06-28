Sulyok Tamás: a lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkásfelkelésre
Karol Nawrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkásfelkelésre - közölte Magyarország köztársasági elnöke vasárnap a Facebook-oldalán.
Sulyok Tamás azt írta, hogy a munkásfelkelés
a hetven évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető.
Közölte, a lengyel államfővel alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni elképzelésekről is.
A poznani jel a Dunához ért
1956 júniusában Poznanból egy jelzés indult, hogy a munkások készen állnak szabadságuk védelmére,
ez a jel hamarosan a Dunához ért
- jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap este Poznanban, az 1956-os poznani munkásfelkelés 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
A megemlékezésen jelen volt Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök, valamint Bajram Begaj albán és Edgars Rinkevics lett államfő is.
Poznanból "világos jel indult", hogy
"a büszke lengyel nemzet a lelkében viseli a méltósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz való ragaszkodást",
hogy a poznani munkások készen állnak ezen értékek védelmére - fogalmazott Nawrocki.
Hozzátette: a "poznani szikra" 1956 októberében "a Dunához ért, ahol a magyarok szintén a méltóságukért, a szuverenitásukért, a szabadságukért harcoltak".