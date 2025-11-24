15 év után ismét a köztársasági elnök képviseli Magyarországot az EU-Afrika csúcstalálkozón
Szerző: Gondola/MTI
2025. november 24. 08:37
Sulyok Tamás köztársasági elnök képviseli Magyarországot az Európai Unió és az Afrikai Unió Angola fővárosában, Luandában tartott csúcstalálkozóján; az államfő a "Béke, biztonság és kormányzás" témában szólal fel - közölte a Sándor-palota.
A közlemény szerint az állam- és kormányfői szintű találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.
Sulyok Tamás hétfőtől vesz részt a 7. EU-Afrika csúcstalálkozón.
Az egyeztetésen 15 év után képviseli újra köztársasági elnök Magyarországot.