15 év után ismét a köztársasági elnök képviseli Magyarországot az EU-Afrika csúcstalálkozón

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 24. 08:37

Sulyok Tamás köztársasági elnök képviseli Magyarországot az Európai Unió és az Afrikai Unió Angola fővárosában, Luandában tartott csúcstalálkozóján; az államfő a "Béke, biztonság és kormányzás" témában szólal fel - közölte a Sándor-palota.

A közlemény szerint az állam- és kormányfői szintű találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.

Sulyok Tamás hétfőtől vesz részt a 7. EU-Afrika csúcstalálkozón.

Az egyeztetésen 15 év után képviseli újra köztársasági elnök Magyarországot.