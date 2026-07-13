Sulyok Tamás méltatlannak tartja Magyar Péter állításait

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 13. 15:01

Nyílt üzenetben utasította vissza Sulyok Tamás Magyar Péter parlamenti kijelentéseit. A köztársasági elnök szerint valótlan az az állítás, hogy ne vizsgálhatná tartalmi szempontból a 17. alaptörvény-módosítást, és úgy véli, a miniszterelnök kijelentései a közvélemény manipulálását, valamint az államfő alkotmányos döntésének befolyásolását szolgálják. Sulyok hangsúlyozta: az elnök hatáskörébe történő bármilyen politikai beavatkozási kísérlet súlyosan sérti az alkotmányos rendet.

Sulyok Tamás köztársasági elnök méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait

az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan – posztolta hétfőn az államfő a Facebook-oldalán. Sulyok arra reagált, hogy Magyar Péter a parlamentben azt hangoztatta: az államfőnek nincs joga tartalmi kérdésben vizsgálni az Alaptörvény módosítását, így azt öt napon belül alá kell írnia.

Sulyok Tamás úgy vélte:

a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása,

valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvény-módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet. Mint ismert, Magyar Péter már a választás előtt azzal kampányolt, hogy eltávolítja a hivatalából a köztársasági elnököt – május 31-ig ultimátumot is szabott neki a lemondásra – ám eddig nem sikerült elmozdítania Sulyok Tamást.

A 17. alaptörvény-módosítás gyakorlatilag egy tollvonással mozdítaná el az elnököt, s ez a megoldás ideológiai oldaltól függetlenül sok vitát váltott ki a hazai és nemzetközi jogtudósok között. Sulyok Tamás egyébként a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, az államfő időközben már fogadta is Budapesten a szervezet küldöttségét.