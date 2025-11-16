Súlyos korrupció Ukrajnában - Kijev elismeri

Szerző: mti

Megkezdődik a kulcsfontosságú ukrán állami energetikai vállalatok megújítása, amelynek során a pénzügyi tevékenység teljes ellenőrzésével párhuzamosan átszervezik a vállalatok vezetését - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a Telegramon, miután megbeszélést tartott Julija Szviridenko miniszterelnökkel és Olekszij Szoboljev gazdasági miniszterrel.

A tanácskozáson arra reagálva határozták meg a teendőket, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok a héten nyilvánosságra hozták, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában. Az államfő közölte, hogy az intézkedések főként az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatomot, a Naftohaz gázvállalatot, a vízerőművekért felelős Ukrhidroenerhót és az ukrán gázszállító rendszert (HTSZ) fenntartó vállalatot érinti.

Zelenszkij kiemelte, hogy az Enerhoatom esetében egy héten belül minden feltételt biztosítani kell az új szakmai felügyelőtanács kialakításához. Az Ukrhidroenerhónál késlekedés nélkül kiírják a pályázatot az új vállalatvezető pozíciójára, valamint a felügyelőtanács kiegészítésére. A HTSZ esetében ugyancsak ki kell egészíteni a felügyelőtanácsot, és mihamarabb kiírni a pályázatot a vezérigazgatói posztra - tette hozzá.

A Naftohaz felügyelőtanácsi tagjainak szerződése januárban lejár, így a pályázatot úgy kell kiírni és lebonyolítani, hogy az új összetételű tanács a jövő év elején már munkába is állhasson.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a többi nagy állami energetikai vállalatnál is változtatni kell az állami képviselők személyén a felügyelőtanácsokban. Utasította a kormánytagokat, hogy maradjanak folyamatosan kapcsolatban a jogi és korrupcióellenes szervekkel.

"A vállalatoknál feltárt bármilyen korrupciós mechanizmusra gyors és igazságos választ kell adni, és ezt is fogjuk tenni. Az energiatermelési folyamatok teljes átláthatósága és tisztasága abszolút prioritást élvez" - szögezte le az államfő.