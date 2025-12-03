Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Új, modern haderő született Magyarországon!

Szerző: Gondola

2025. december 3. 10:05

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter parlamenti meghallgatásán kijelentette: a baloldal korábbi leépítései után a jobboldal újjáépítette és megerősítette a Magyar Honvédséget.

Elmondása szerint a hadsereg most zárja a rendszerváltás óta legintenzívebb fejlesztési időszakát a felszerelés, infrastruktúra és személyi állomány terén, miközben nőtt a társadalmi megbecsülése.

A miniszter hangsúlyozta: a szomszédban zajló háború miatt magas az eszkaláció veszélye, ezért a kormány mindent megtesz a béke érdekében, és következetesen képviseli a békepolitikát nemzetközi fórumokon. Szerinte

Magyarország ma már alakítója, nem elszenvedője a nemzetközi folyamatoknak.

A Magyar Honvédség egyszerre 3 földrészen, 12 országban, 15 misszióban közel ezer katonával szolgál, különösen fontos szerepet vállalva a Nyugat-Balkánon és Afrikában. A magyar légierő idén negyedszer vett részt a balti légtérrendészeti feladatokban, jelentős repülési teljesítménnyel és riasztásokkal.