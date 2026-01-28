Századvég: az európaiak háromnegyede nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását

Szerző:

2026. január 28. 11:32

A Századvég szerint az európai lakosság többsége elutasítja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. A kutatásuk alapján az uniós polgárok háromnegyede nem támogatja, hogy Ukrajnát már 2027-ben, a csatlakozási feltételek teljesítése előtt felvegyék az EU-ba.

Mindössze 18 százalék támogatná az azonnali belépést, míg 43 százalék a hagyományos, érdemalapú eljárást pártolja, 32 százalék pedig teljesen ellenzi a csatlakozást.

Az ellenérzések fő okai között szerepel az uniós gazdák helyzetének romlása, az élelmiszerbiztonság gyengülése, a bűnözés és a biztonsági kockázatok növekedése, valamint az uniós fejlesztési források csökkenése.

A támogatás még a leginkább Ukrajna-barát országokban is kisebbségben van, míg Magyarországon és Ausztriában kiemelkedően magas az elutasítók aránya. A Századvég szerint Ukrajna felvételéhez nemcsak a feltételek teljesítésére, hanem az európai polgárok aggályainak megnyugtató kezelésére is szükség lenne.