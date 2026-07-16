Százéves a pécsi Pintér-kert arborétum

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 16:08

Jubileumi programokkal, egyebek mellett vezetett sétákkal ünneplik a pécsi Pintér-kert arborétum alapításának századik évfordulóját a következő hetekben - közölte a fenntartó Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (DDNPI).

A tájékoztatás szerint július 18-án a közel kéthektáros park növényeinek történetét ismerhetik meg a látogatók. A vezetett séta során megtudhatják, hogy

mely növények gazdagították a kertet már egy évszázaddal ezelőtt,

és melyek a közelmúltban betelepített egyedek.

Augusztus 7-én szakvezetéses séta keretében a különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába nyerhetnek betekintést az érdeklődők, míg augusztus 13-án az óvodás korosztály számára tartanak különleges foglalkozást, amelyen a gyerekek szimatolva, tapogatva ismerhetik meg a Pintér-kert fajgazdag növényvilágát.

A programon a kert illatösvényét is bejárhatják és a tavakban élő aranyhalakat is megfigyelhetik a gyerekek. A szakvezetéses programok egy része előzetes bejelentkezéshez kötött.

Pintér János (1879-1933) pécsi banktisztviselő, a kert alapítója 100 évvel ezelőtt indult növénytelepítési munkásságával olyan gyűjteményes kertet hozott létre a pécsi belvárostól északra, a Mecsek déli lejtőin, amely

a mai napig meghatározó rekreációs és kultúrtörténeti helyszíne a városnak.

A népszerű lakó-, egyben pihenő- és kirándulóhely, a Tettye városrészben található arborétumban, csaknem két hektáros területen több mint harminc védett növényfajt tartanak nyilván, köztük több csodabogyót, a pirítógyökeret és a bánáti bazsarózsát.

A Mecsek déli oldala számos őshonos növényfajának, valamint a szubmediterrán és mediterrán jellegű növények együttesének köszönhetően

a kert hosszú ideje segíti a helyi természetvédelmi oktatást,

szemléletformálást.

A programokról bővebb tájékoztatás olvasható a https://www.ddnp.hu oldalon.