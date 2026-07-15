Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 06:04

Nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal és a Dunán lebegő több ezer mécsessel várja a látogatókat szombaton a szentendrei Gyertyaúsztatás - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az esemény a város sokszínű kulturális örökségét és nemzetközi kapcsolatait is ünnepli. A Barlang szabadtéri színpadán a helyi nemzetiségek hagyományai elevenednek meg szerb, görög, lengyel és román zenés-táncos produkciókban, míg a Duna korzón a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

a Szentendrei dalmátok 300 éve

című kiállítással és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket.

Az idei rendezvényen a város testvértelepülései közül az olasz Gubbio és a vietnámi Hoi An is bemutatkozik. A vietnámi város jellegzetes lampionjai a szentendrei korzót is díszítik majd, emellett vietnámi táncbemutató és egy olasz zászlódobáló csoport előadása is szerepel a programban.

Kora este a Vadkacsa Egyesület vízi bemutatója lesz látható a Duna történetéről és

a kézi hajtású vízi járművek fejlődéséről,

a Postás Strandnál az érdeklődők néhány járművet ki is próbálhatnak. A gyertyaúsztatást megelőzően a Riverside vízi színpadán a Kossuth-díjas Vujicsics Együttes ad koncertet.

Fél tízkor bocsátják vízre az első mécseseket a Duna korzó Lázár cár tér és Kacsakő közötti szakaszán. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a speciális mécseseket a rendezvény végén maradéktalanul összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében.

A mécsesek levonulását követően a Barlang kertben a Karaván Família ad koncertet, míg

a Lázár cár téren görög-délszláv táncház várja a közönséget

a Kolo és az Anemos zenekar közreműködésével.

A kulturális programok másnap is folytatódnak: július 19-én Lőrinczy Attila Haragossziget című kortárs drámájának bemutatójával veszi kezdetét a Szentendrei Teátrum nyári évada. A fesztivál augusztus 27-ig hét belvárosi helyszínen összesen 38 előadással várja a közönséget - írták a sajtóanyagban.