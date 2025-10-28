Szijjártó Péter: a biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út

Szerző: MTI

2025. október 28. 10:08

A biztonságos és sikeres párbeszédhez Eurázsián keresztül vezet az út, egyedül a kelet-nyugati párbeszéd javíthat a világ mai kritikus biztonsági helyzetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Minszkbe, hogy a globális biztonság kritikus állapotban van, a hidegháború vége óta egészen biztosan most a legrosszabb a helyzet, de talán a második világháború óta is igaz ez az állítás.

"Csak akkor tudjuk javítani a globális biztonság helyzetét, ha visszatérünk a diplomáciához, a párbeszédhez. Ha erre képtelenek vagyunk, akkor igazán nagy baj lesz"

- figyelmeztetett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a párbeszédnek egy nagyon fontos tartóoszlopa az eurázsiai párbeszéd, amely egykor, nem is olyan régen, még erőssé tette Európát.

"Úgyhogy vissza kell találnunk a biztonságos és erős Európához, ehhez a célhoz pedig az eurázsiai párbeszéden keresztül vezet az út, úgyhogy irány Minszk!" - mondta.