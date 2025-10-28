Halottak napja - Polgárőrök is segítik a biztonságos emlékezést a temetőkben

Szerző: MTI

2025. október 28. 08:07

Mindenszentek és a halottak napja időszakában, a közbiztonság fenntartása érdekében idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén - közölte az Országos Polgárőr Szövetség hétfőn az MTI-vel.

A polgárőrök a rendőrséggel és az önkormányzati rendészettel együttműködve segítik a forgalom irányítását és a gyalogosok biztonságos közlekedését. Emellett az ilyenkor jellemző bűncselekmények megelőzése érdekében figyelmeztetik az emlékezőket értéktárgyaik védelmére, figyelnek a lopásokra, gépkocsifeltörésekre, rongálásokra, a kialakuló kisebb tűzesetekre és az esetleges rosszullétekre is, szükség esetén értesítik a rendőrséget vagy a biztosítás parancsnokát - írták.

Hozzátették, a polgárőrök helyi lakosként - igény esetén - segítik a temetőbe érkezők tájékozódását is.

Kiemelték: a cél az, hogy a megemlékezések békében és méltósággal történhessenek meg.