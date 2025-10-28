Szerző: MTI

2025. október 28. 09:05

Mózes Huba irodalomtörténész kapta idén az Arany János-díjat - tájékoztatta a Magyar Írószövetség hétfőn az MTI-t.

Az 1995-ben alapított, a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának kuratóriuma által odaítélt díjat hagyományosan október 23-án, az írószövetségnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékező ünnepségén adják át.

Mózes Huba 1941. június 2-án született Kolozsváron. Magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát 1964-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerzett. 1977-ben ugyanitt kapta meg a filológiai tudományok doktora címet. 1969-ben a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa lett, ahol 1990-től már főkutatóként dolgozott. A líra, a széppróza, az irodalomkritika, az irodalmi érdekű sajtó és az irodalmi kapcsolatok kérdéskörei voltak fő kutatási területei. 1988/89-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom szakának oktatója, a régi magyar irodalom különböző korszakainak, a felvilágosodás korának és a reformkornak tárgykörében tartott előadásokat és vezetett szemináriumokat.

A rendszerváltozást követően áttelepült Magyarországra, ahol 1993-tól a Miskolci Egyetem újonnan alakult Bölcsészettudományi Karán egyetemi docensként folytatta munkáját, mások mellett verstant, irodalom- és művelődéstörténetet tanított, és 1994-től a Közép-európai Népek Irodalma Tanszék helyettes vezetője lett.

Meghívott oktatóként dolgozott 1993/94-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, 1994/95 és 1996/97 között a Károli Gáspár Református Egyetemen, de adott elő a kolozsvári és udinei egyetemen is, ahogy a bécsi, a nápolyi, az uppsalai, a helsinki és a krakkói egyetemen is tartott kutatói témáiban előadásokat. Számos - főként erdélyi - szakmai közösség tagja, 1992 és 1995 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészeti-, Nyelvi- és Történettudományi Szakosztálya választmányának tagja, 1992-1993-ban pedig az újraalakított Erdélyi Szépmíves Céh szerkesztője volt.

Rendkívüli terjedelmű és sokrétű tudományos munkásságának köszönhetően Mózes Hubának eddig csaknem 40 önálló kötete jelent meg erdélyi és hazai könyvkiadóknál - emelik ki a közleményben.