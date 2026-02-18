Szijjártó Péter: a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely szégyentelenül, nyíltan beavatkozik a magyar választásokba

Szerző: Gondola

2026. február 18. 08:05

Szijjártó Péter Berettyóújfaluban kijelentette: a magyar kormány és az illetékes állami szervek minden beavatkozási kísérletet visszavernek, mert Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.

Úgy fogalmazott, hogy létrejött egy „Brüsszel–Berlin–Kijev tengely”, amely a választások befolyásolására és kormányváltás kikényszerítésére törekszik, részben nyilvános, részben nem nyilvános eszközökkel.

A miniszter az ukrán elnök döntésének tulajdonította az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás leállását, amelyet szintén politikai nyomásgyakorlásként értékelt. Közölte: Magyarország energiaellátása biztosított, elegendő stratégiai tartalék áll rendelkezésre.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió szabályai alapján Magyarország és Szlovákia a szankciók alóli mentesség miatt továbbra is importálhat orosz kőolajat csővezetéken, illetve szükség esetén tengeri úton is, például a horvát vezetékrendszeren keresztül. Célként az energiaellátás biztonságának fenntartását és a rezsicsökkentés megőrzését nevezte meg.