Szijjártó Péter: Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem fogjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni!

Szerző: Gondola

2025. december 4. 06:05

A tárca közleménye szerint a miniszter hangsúlyozta: „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába”. Szijjártó szerint a szövetség „háborúpárti európai mainstreamje” egyre több pénzt és fegyvert akar küldeni Kijevnek, noha – fogalmazása szerint – az országban „minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik”.

A miniszter arról is beszélt, hogy a NATO egyes tagjai azt javasolták: minden ország a GDP-je 0,25 százalékát fordítsa Ukrajna támogatására. „Ez Magyarország esetében 200 milliárd forintot jelentene” – mondta.

Szijjártó kiemelte, hogy a NATO-tagállamok idén már 800 milliárd forintnak megfelelő összeget fizettek be a közös fegyverszállítási alapba, és további 600 milliárd forintnyi befizetés várható. Közlése szerint az ukrán fél újabb igényeket fogalmazott meg, és 2025-re 160 milliárd eurót tart szükségesnek a hadsereg fenntartására.

A magyar külügyminiszter egyértelműen elutasította a hozzájárulást a NATO mechanizmusához:

„A kijevi háborús maffia nem fog egy fillért sem látni a magyar emberek pénzéből.”

Hozzátette: Magyarország nem vesz részt olyan NATO-programokban, amelyek közvetlen pénzügyi hozzájárulást igényelnek a fegyverszállításokhoz.

Szijjártó szerint „durva háborús fanatizmus” hatotta át a NATO európai tagállamainak álláspontját, és több brüsszeli hozzászólás „elveszítette a kapcsolatot a valósággal”. A miniszter idézte azokat a felszólalásokat is, amelyek szerint Ukrajna „Európát védi”, illetve „nyerésre áll a csatatéren”, amit ő élesen bírált.

A külügyminiszter a sajtótájékoztatón ismételten támogatásáról biztosította Donald Trump amerikai elnök béketerveit.

Szerinte ezek már eredményre vezethettek volna, ha „európai vezetők aknamunkája” nem akadályozza őket.

Szijjártó úgy fogalmazott:

„Azt hinni, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút, illúzió.”

Hozzátette, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy Trump békeerőfeszítései sikeresek legyenek, mert megállapodás nélkül a háborús helyzet „napról napra romlani fog”.