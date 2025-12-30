Szijjártó Péter: A sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad

Szerző: Gondola

2025. december 30. 19:04

Háború, migráció és energiabiztonság. A teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét.

A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű: Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden.

Szijjártó Péter azt írta, ezzel szemben vagyunk mi, magyarok, akik elsőként álltunk ki és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit.

Nálunk nemzeti kormány van, így a józan ész és a realitás talaján állunk, egyetlen szempontot figyelembe véve: a magyar emberek érdekét

- jegyezte meg.

Hozzátette, Brüsszel kudarcos politikája így egyre szembeötlőbb és jól látszik, hogy az emberek hangját nem lehet elnyomni, Európa-szerte megkezdődött a patrióta forradalom. A magyarok már nincsenek egyedül és egyre több országban nyer többséget a felismerés, hogy egyedül a nemzeti kormányok képesek gátat vetni a kontinensünk mélyrepülésének.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, éppen ezért olyan fontos Brüsszelnek a magyar választás: el akarnak minket takarítani az útból, ugyanis a magyar kormány világos cáfolata azon politikának, ami válságba sodorta Európát és látják, hogy egyre több ország követi a magyar példát.

A brüsszeli receptet ismerjük: egy mindenben engedelmeskedő bábkormány kell, ahol nem a nemzeti érdek, hanem a brüsszeli utasítás az első. Belesimulni a fősodorba, pénzt, fegyvert és katonát küldeni Ukrajnába, beengedni a migránsokat, valamint leválni az orosz energiáról, hiába kerül majd háromszor annyiba a gáz vagy a villany - írta.

Ez lesz a 2026-os választás tétje: Kimaradunk a háborúból vagy belesodródunk? Kívül tartjuk a migránsokat vagy beengedjük őket? Megvédjük a rezsicsökkentést, vagy hagyjuk elszállni az energiaárakat? Rövidebben: nemzeti kormány vezeti majd az országot vagy bábkormány várja majd az utasításokat? - sorolta.