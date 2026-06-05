Szivárványos textil a Városházán

Szerző: MTi/Gondola

2026. június 5. 18:06

A Pride hónap kezdetekor ismét kikerült a szivárványos textil a Városházára, ahogyan 2019 óta minden évben - lehetett megtudni Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldaláról pénteken.

A méterárut - mint Karácsony fogalmazott - "azért tették ki a Városháza épületére, mert magától értetődően ott a helye".

"Magától értetődő, mint két ember szerelme. Magától értetődő, hogy Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar. Magától értetődő, hogy a Pride örömünnep, a szeretet ünnepe, a szabadság ünnepe. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja" - tette közkinccsé gondolatait.

Mindannyiunknak megvan a saját Budapestje, és az én Budapestem nem létezik a te Budapested nélkül. Őrizzük meg ilyennek ezt a várost. Őrizzük meg sokszínűnek, őrizzük meg elfogadónak és szolidárisnak, hogy megőrizhessük szabadnak - zárta eszmefuttatását a főpolgármester.