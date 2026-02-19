Takács Péter: köszönet a magyar ápolóknak

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 19. 13:08

Takács Péter az ápolók napján köszönetet mondott, béremeléseket sorolt, és a Tisza Párt terveinek veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A magyar ápolók napján azoknak mondunk köszönetet, akik rendíthetetlen szeretettel és alázattal állnak a betegek mellett - közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Takács Péter azt írta, szakdolgozónak lenni életre szóló hivatás, amely minden egyes nap igazi életcélt ad annak, aki vállalja ezt a nemes elköteleződést.

"Ők az igazi hősök, akik a legnehezebb pillanatokban is békét hoznak a szívünkbe"

- fogalmazott.

Hangsúlyozta, Magyarország kormánya elkötelezetten dolgozik a szakdolgozói bérek növelésén és az ágazatban dolgozók életkörülményeinek javításán, 2016 óta kilencszer emelték az egészségügyi szakdolgozók - köztük az ápolók - béreit: legutóbb 2024 márciusában mintegy 20 százalékos alapbéremelés lépett életbe, így a szakdolgozók fizetése közel négyszeresére nőtt 2010-hez képest.

A kórházi munkakörülmények folyamatos javítása mellett több mint 8,5 milliárd forintból nővérszállókat újítottak meg, bővítettek, illetve építettek - fűzte hozzá.

Tavaly bevezették az otthonteremtési programot, amelyben az ápolók is pályázhatnak egymillió forint támogatásra, új lakásuk törlesztőrészletének összegét is csökkenthetik a támogatásból - jelezte az államtitkár.

Úgy folytatta a bejegyzését, a biztonság kapcsán nem hallgathatjuk el a már most jól látható veszélyeket sem, egy ideje ugyanis egyre élesebbé válnak a magyar egészségügyet lejárató, zavarkeltő hangok, amelyeknek egyetlen célja van, elterelni a figyelmet arról, hogy a Tisza Párt Ukrajnát úgy támogatná, hogy a magyar emberektől elvett forrásokból magát a háborút finanszírozná.

"Lehet dobálózni üres ígéretekkel, de a valóságban mindenki tudja, hogy egy brüsszeli bábkormány az ápolók megélhetését is veszélybe sodorná. Eltitkolt és eltagadott programjuk olyan adóemelést tartalmaz, amely önmagában évi több százezer forinttal csökkentené az ápolók fizetését"

- hangsúlyozta.

Takács Péter szerint a Tisza tervei között szereplő, fizetős egészségügyi rendszer pedig azt jelentené, hogy az ápolók bérét a magánbiztosítók profitorientált döntéseire bíznák. Ha ez megvalósulna, abból a betegek és a szakdolgozók egyaránt veszítenének - írta.

"A nemzeti kormány a jövőben is mindent megtesz azért, hogy ápolóink békében és biztonságban, ne pedig egy labilis vezetés és - ne adj' Isten - egy pusztító háború árnyékában gyakorolhassák hivatásukat. Béke, biztonság, folyamatos fejlődés a cél" - közölte az államtitkár.