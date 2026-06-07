Teremtésvédelem - Denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden

Szerző: MTI

2026. június 7. 08:08

Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot uniós támogatással Szegeden, a Maros tiszai torkolata közelében - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A közlemény szerint a jövő tavaszra megvalósuló fejlesztés célja a Tisza-Maros torkolat térségében található Natura 2000 védelem alatt álló terület természeti értékeinek megőrzése, az ökológiai szolgáltatások bővítése és a helyi biodiverzitás növelése.

A terület nehezen megközelíthető, és nagyobb része nem áll intenzív erdészeti művelés alatt, Az erdőt elegyes állomány alkotja és

idősebb fák is megtalálhatók itt -, ez lehetőséget teremt denevér- és madárodúparkok létrehozására.

A denevérek és kis énekesmadarak számára kihelyezett odúkkal azon fajok állományát lehet növelni, illetve megtelepedésüket segíteni, amelyek a repülő rovarok - különösen a csípőszúnyogok - körében találják meg táplálékbázisukat.

A projekt részeként

csaknem ötszáz madár- és denevérodút, vércseládát és kuvikodút telepítenek.

A kezdeményezés révén a Natura 2000 területen túl is elemelkedhet a szúnyogokat gyérítő rovarevő denevérek és madarak egyedszáma.

Az odúpark kialakításához szemléletformáló, iskolai és lakossági programok kapcsolódnak.