Több mint 100 ezren látták az Attila-kiállítást a Nemzeti Múzeumban

Szerző: Gondola

2026. június 26. 16:35

A Múzeumok Éjszakáján lett meg az Attila-kiállítás 100 ezredik látogatója, a tárlatot még két hétig lehet megtekinteni, a júniusi Hónap kincse pedig július 5-ig várja az érdeklődőket. Érdemes eljönni mindkét kiállításra még most, a zárás előtti nagyobb érdeklődést megelőzve! - tájékoztatta a Gondolát az MNM.

Már több mint 100 ezren látták az Attila-kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban, a 100 ezredik látogató a Múzeumok Éjszakáján érkezett. Még július 12-ig látogatható a tárlat.

Aki eddig nem nézte meg, annak még két hete van arra, hogy mecsodálja azt a 400 műtárgyat,

melyek között több olyan van, amelyet Európában korábban nem lehetett látni.

Felbecsülhetetlen értékű kincsek,

a hódítók fegyverei, sírokban talált torzított koponyák is láthatók,

a kiállítás az elmúlt évtizedek legjelentősebb tárlata Attiláról, a hunok legendás uralkodójáról.

Az Attila-kiállítással kapcsolatban július 6-tól 12-ig lehetőség van még egy felfedezőfüzet igénybevételére is a tárlat bejáratánál. A füzet két korosztály számára nyújt önálló, játékos felfedezést: 6-8 éves korig és 8 éves kor felett - olvasható a Nemzeti Múzeum Gondolához eljuttatott tájékoztatójában.