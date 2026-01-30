Tőkés László: nem szabad feladni az autonómiatervezetek román parlament előtti képviseletének a lehetőségét

Szerző: MTI

2026. január 30. 18:07

Nem szabad feladni az autonómiatervezetek román parlament előtti képviseletének a lehetőségét, hanem komoly következetességgel ki kell állni az ezen az úton való érvényesítés mellett - jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a szervezet pénteki autonómiafórumán Nagyváradon.

Az Autonómia és megmaradás - Fórum az erdélyi magyar közösségi autonómia szükségességéről és időszerűségéről című fórumon az EMNT-elnöke közölte: az EMNT-nek és a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) is ez a meggyőződése, ezért is javasolták Zakariás Zoltánnak, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnökének

Székelyföld autonómiastatútumának ismételt előterjesztését.

A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanácstermében tartott rendezvényen Tőkés László vitaindító előadásában azon meggyőződésének adott hangot, hogy továbbra is a különböző közösségi autonómiák közjogi rendszere biztosíthatja a magyar nemzeti közösség megmaradását és gyarapodását.

Emlékeztetett, hogy az EMNT-nek is egyik legfőbb célkitűzése az erdélyi magyar autonómiatörekvések támogatása, melyeknek - megállapítása szerint - jelenleg sem a belföldi, sem a nemzetközi viszonyok nem kedveznek. Felidézte, hogy az EMNT 2025. márciusi küldöttgyűlése is megállapította ezen ügy "kritikus állapotát és az azonnali cselekvés szükségeségét", és kijelentette, hogy a nagyváradi fórum új fejezetet próbál nyitni az autonómiaküzdelemben.

"Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács léte és tevékenysége már-már ellehetetlenült" - jelentette ki Tőkés, aki szerint a szervezet "válságba került", és ugyanez mondható el az SZNT autonómiaképviseletéről is. "Nem vagyunk képesek kimozdulni a holtpontról" - állapította meg.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szervezetek

erőfeszítéseket tesznek a kiút megkeresésére, az autonómia ügyének az előmozdítására

, "az előállt és állandósult válság leküzdésére". "Az önfeladással szemben az a meggyőződés kerekedett felül, hogy az autonómia ügyét nem szabad veszendőbe menni hagynunk. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak továbbra is vállalnia kell, hogy gazdája, éltetője maradjon az erdélyi magyarság eme alapvető fontosságú évszázados nemzeti ügyének" - hangsúlyozta.

Az EMNT elnöke beszédében felidézte a rendszerváltás óta eltelt 35 év történéseit, emlékeztetve, hogy a román titkosszolgálat többnyire nemzetbiztonsági kockázatot látott az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseiben. Emlékeztetett a kisebbségi törvény tervének elsikkadására, valamint Székelyföld autonómiastatútumának ismételt elutasítására a román parlamentben.

Rámutatott: januárban döntés született arról, hogy Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselők

hatodszor is a bukaresti parlament elé terjesztik az autonómiastatútumot.

"Az RMDSZ nem veszi ki részét belőle. Álláspontjuk szerint csak abban az esetben érdemes újból benyújtani, hogyha román részről hajlandóság mutatkozik a statútum elfogadására" - vázolta a szövetség álláspontját.Hozzátette: ez a hozzáállás beláthatatlan időre tétlenségre kényszerítené az autonómiatanácsokat, az EMNT és SZNT szerint ugyanis nem szabad feladni az autonómiatervezetek parlament előtti képviseletének lehetőségét.

Tőkés László az őshonos kisebbségek jogaira is kitért, hangsúlyozva, hogy ezek ügye jelenleg kedvezőtlen megítélésben részesül Európában, visszaesés tapasztalható a kérdésben. "Az Európai Bizottság érzéketlenül és mostoha módon kezeli a kisebbségi ügyeket, hogy a közösségi jogokról, autonómiáról ne is beszéljünk"

- jelentette ki.

Úgy értékelt: alternatívaként

az Európa Tanács kínál kibontakozási lehetőséget az őshonos kisebbségi jogvédelem számára.

Rámutatott: miközben Romániában az autonómiatörekvések áthatolhatatlannak tűnő totális ellenállásba ütköznek, európai viszonylatban "sem lehet semmi jóra számítani". Ugyanakkor az erdélyi magyarok megosztottsága és akcióegységének hiánya is akadály. "Ebből a totális tehetetlenségi állapotból kellene megtalálni a kiutat" - fogalmazott Tőkés.

Úgy vélte, hogy a konfliktusokkal tűzdelt jelenlegi nemzetközi politikai viszonyok közepette a Gross-jelentés, az Andreas Gross svájci képviselő által javasolt konszenzusos alapon létrehozandó területi és kulturális autonómiák létesítése lehet a reális alternatíva és kitörési pont.

Az EMNT elnöke szerint kívánatos lenne ennek alapján véget vetni az

egyes államokon belüli kisebbségi-többségi konfliktusoknak.

A Gross-féle konfliktusmegelőzés módszerével békés, tárgyalásos úton kellene rendezni az ukrajnai román iskolák helyzetét, a Benes-dekrétumok körül kialakult szlovákiai konfliktus ügyét, vagy a romániai szélsőséges magyarellenességből fakadó etnikai konfliktusokat - zárta beszédét Tőkés László.