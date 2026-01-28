Tragédia: a magyar határra tartó személyvonatra mértek csapást orosz drónok

Szerző: Gondola

2026. január 28. 14:38

A hírek szerint orosz csapásmérő drónok támadtak meg egy Magyarország felé, Csap irányába tartó személyvonatot Harkiv megyében, Jazikove falu közelében. Halálos áldozatok és sérültek is vannak.

A Barvinkove–Lemberg–Csap útvonalon közlekedő szerelvény ellen három drónt vetettek be: kettő a vonat közelében csapódott be, egy pedig közvetlenül eltalált egy utaskocsit, ami tüzet okozott. A lángokat ukrán katasztrófavédők és egy speciális tűzoltóvonat oltotta el.

A támadás idején a vonaton 291 utas tartózkodott, akiket rövid időn belül evakuáltak. A hatóságok szerint több halálos áldozat és sérült van: a Harkiv Megyei Ügyészség három halottról és két sérültről számolt be, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök négy halálos áldozatról tett említést. Az áldozatok állampolgársága egyelőre nem ismert.

A mentési munkálatokban a katasztrófavédelem, az egészségügyi szolgálatok és az ukrán állami vasúttársaság munkatársai vettek részt. Zelenszkij az esetet terrorcselekménynek minősítette, hangsúlyozva, hogy egy civil személyvonat elleni dróntámadásnak nincs katonai célja.