Trump ismét lesújtott: orosz zászló alatt hajózó venezuelai tankerhajót foglaltak le
Szerző: Gondola
2026. január 7. 16:37
Az Egyesült Államok lefoglalta a Bella 1 nevű olajszállító tankert az amerikai szankciók megsértése miatt – közölte az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága.
A venezuelai eredetű, orosz zászló alatt hajózó hajót az Észak-Atlanti-óceánon fogták el egy amerikai bírósági elfogatóparancs alapján, miután az amerikai parti őrség és katonai repülőgépek, valamint brit vadászgépek is részt vettek a megfigyelésében. A Bella 1-et az Egyesült Államok már 2024-ben szankcionálta, mivel az amerikai álláspont szerint az illegális venezuelai olajat szállító „árnyékflottához” tartozott.
A tanker korábban már elkerülte az elfogást, miközben orosz zászlóra hivatkozva és később Marinera néven orosz nyilvántartásba véve próbálta jogilag bonyolultabbá tenni a vele szembeni fellépést. Az ügy diplomáciai feszültséget is okozott, Moszkva korábban az üldözés leállítását kérte. Elemzők szerint az akció Donald Trump kemény, egyoldalú fellépését jelzi a szankcionált hajókkal és Venezuelával szemben, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy az Egyesült Államok szövetségeseire támaszkodik az ilyen műveletek során. A közlemény szerint egy másik, Sophia nevű olajszállítót is lefoglaltak a Karib-tengeren illegális tevékenység miatt.
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X