Trump ismét lesújtott: orosz zászló alatt hajózó venezuelai tankerhajót foglaltak le

2026. január 7. 16:37

Az Egyesült Államok lefoglalta a Bella 1 nevű olajszállító tankert az amerikai szankciók megsértése miatt – közölte az Egyesült Államok Európai Parancsnoksága.

A venezuelai eredetű, orosz zászló alatt hajózó hajót az Észak-Atlanti-óceánon fogták el egy amerikai bírósági elfogatóparancs alapján, miután az amerikai parti őrség és katonai repülőgépek, valamint brit vadászgépek is részt vettek a megfigyelésében. A Bella 1-et az Egyesült Államok már 2024-ben szankcionálta, mivel az amerikai álláspont szerint az illegális venezuelai olajat szállító „árnyékflottához” tartozott.

A tanker korábban már elkerülte az elfogást, miközben orosz zászlóra hivatkozva és később Marinera néven orosz nyilvántartásba véve próbálta jogilag bonyolultabbá tenni a vele szembeni fellépést. Az ügy diplomáciai feszültséget is okozott, Moszkva korábban az üldözés leállítását kérte. Elemzők szerint az akció Donald Trump kemény, egyoldalú fellépését jelzi a szankcionált hajókkal és Venezuelával szemben, ugyanakkor rávilágít arra is, hogy az Egyesült Államok szövetségeseire támaszkodik az ilyen műveletek során. A közlemény szerint egy másik, Sophia nevű olajszállítót is lefoglaltak a Karib-tengeren illegális tevékenység miatt.