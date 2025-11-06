Újabb siker Székelyföldön: a román kormány hivatalosan is elfogadta Csíkmadaras címerét

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 6. 15:08

Újabb magyarlakta település, Csíkmadaras címeréről fogadott el határozatot csütörtöki ülésén a román kormány - jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) MTI-nek küldött közleménye szerint a székelyföldi település címere kék, rajta zöld hármashalom, amely a Hargita hegyeit jelképezi.

A Hargita megyei település most elfogadott címerében a zöld halmokon ezüst szál jelzi az Olt vizét, a címer kék mezejét pedig a székely jelképek, az arany Nap és az ezüst Hold díszítik. Alattuk ezüst sólyom utal a település nevében lévő madárra.

"Továbbra is dolgozunk településeink, közösségünk szimbólumhasználatáért: címereket, zászlókat hivatalosítunk"

- idézte Cseke Attilát a közlemény.

A román kormány a fejlesztési és közigazgatási minisztérium előterjesztése nyomán kormányhatározattal dönt a települések és a megyék címereinek, illetve zászlainak hivatalossá tételéről.