Ukrajna segélyezésének leállítását sürgette az Osztrák Szabadságpárt

Szerző: MTI, Gondola

2026. január 26. 10:05

Ukrajna segélyezésének azonnali leállítását sürgette vasárnap Michael Schnedlitz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, hevesen bírálva az osztrák külügyminisztérium korábbi bejelentését, miszerint további három millió euróval növelik a humanitárius támogatást. „Egy euró sem folyhat tovább” – hangsúlyozta az FPÖ főtitkára, aki egyben Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) politikusának lemondását is követelte.

Aki – dacára a válságnak – az osztrákok zsebéből húzza ki a pénzt, hogy azt egy korrupt rendszernek adományozza, annak le kell mondania – szögezte le Schnedlitz. Mint mondta, Ukrajna már „rég egy feneketlen hordóvá vált, ahová az ÖVP (Osztrák Néppárt), az SPÖ (Ausztria Szociáldemokrata Pártja) és NEOS alkalmatlan kudarckormánya meggondolatlanul milliárdokat önt. Ausztria ”jó hagyományaihoz híven a közvetlen szomszédságában élő rászoruló embereken segít„ – írta a külügyminiszter, utalva arra, hogy Ukrajnában ”jelenleg több millió ember él mélyen fagypont alatti hőmérséklet mellett áram és fűtés nélkül„.

Mindemellett az FPÖ-nek döntenie kell: emberek, akik ilyen körülmények között kénytelenek élni, azok útra kelnek. Ha valóban hatékonyan akarjuk leküzdeni a migrációt, akkor a menekülés kiváltó okait is meg kell szüntetni – hangoztatta. Az osztrák külügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy további három millió euróval emelik Ukrajna humanitárius segélyezését. A három millió euróból egy-egy millió jutna a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC), az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF), valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR).

”Az ICRC, az UNICEF és az UNHCR biztosítanak téli szükségszállásokat, valamint a fűtőrendszerek javítását és karbantartását. Ezen felül áramfejlesztőket és fűtőolajat is biztosítanak enyhítve a súlyos pusztítás következményeit” – tette hozzá a tárca.