Nagy Márton: a HVG ismét kamuzik, egy szó sem igaz abból, hogy négy éve nem nő a magyar gazdaság

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. február 16. 12:34

Nagy Márton szerint a HVG tévesen állítja, hogy a GDP kisebb, mint 2022-ben: 2025 végére már meghaladta a választások előtti szintet.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyzésben reagált a HVG azon állítására, miszerint a magyar GDP jelenleg alacsonyabb lenne, mint a legutóbbi országgyűlési választások idején. A miniszter ezt „kamu”-nak nevezte, és politikai hangulatkeltést emlegetett.

Közlése szerint a valóság az, hogy 2025 végére, a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye már meghaladta a 2022 első negyedévi szintet: szezonálisan és naptárhatással igazított adatok alapján 0,4 százalékkal, nyers adatok szerint 17,1 százalékkal, nominálisan pedig akár több mint 80 százalékkal.

A miniszter hozzátette: a 2026 első negyedévére vonatkozó előrejelzések még egyértelműbbek, mivel a gazdaság teljesítménye várhatóan biztosan magasabb lesz, mint a választások idején volt, akár nominális, akár kiigazított adatok alapján vizsgálják.