Kammerer Zoltán polgármester: nem szennyezi Göd környezetét a Samsung-gyár

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. február 12. 13:07

A gödi Samsung-gyár működéséhez köthető környezetszennyezést nem mutattak ki a város megbízásából végzett mérések – közölte Kammerer Zoltán polgármester.

A Samsung-gyár működésével kapcsolatos vizsgálatok eddigi eredményeiről számolt be Facebook-oldalán Kammerer Zoltán, Göd polgármestere.

Tájékoztatása szerint a város saját megbízásából végzett levegő-, talaj- és talajvízvizsgálatok során nem találtak a gyár tevékenységéhez köthető szennyeződést.

A polgármester közölte: megválasztása után gondoskodtak a szükséges forrásokról annak érdekében, hogy megkezdődhessen az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó kibocsátások ellenőrzése, valamint a gyár zajszintjének mérése. A mintavételezést és az elemzéseket közbeszerzésben kiválasztott, akkreditált szakemberek végzik, a méréseket Göd önkormányzata rendelte meg.

A városi talajvízmonitoring-hálózat hat kútból áll, a kialakítás során 25 helyen végeztek fúrásokat és mintavételezést. A levegőminőséget több héten át, fűtési szezonban és azon kívül is vizsgálták. A polgármester szerint tavaly ősszel országosan először Gödön mértek akkreditált módon a levegőben NMP-koncentrációt.

Összegzése szerint sem a talajban, sem a talajvízben, sem a levegőben nem mutattak ki a Samsung-gyár működéséhez köthető szennyeződést. A levegőminőségi határérték enyhe túllépéseit a téli időszakban elsősorban a lakossági fűtésből származó gázok okozták.

A város idei költségvetése fedezi egy állandó levegőminőség-mérő állomás kiépítését, amely a hét minden napján, napi 24 órában figyeli a levegő állapotát, és az adatokat valós időben továbbítja a hatóságoknak.

A legutóbbi levegőmintákat január 14. és 24. között vették, a talajvízmintavétel február 9-én történt. A laboreredményeket az önkormányzat a god.hu oldalon teszi közzé.

Kammerer Zoltán hangsúlyozta: az akkumulátor gyáron belüli munkaügyi szabályok ellenőrzése nem tartozik a polgármester hatáskörébe, ugyanakkor a város vezetőjeként elsődleges feladatának a gödiek és a környezet biztonságát tekinti.

Joó István a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója még november végén közölte a Samsung SDI gödi beruházásával kapcsolatos valódi tényeket, reagálva a projektet övező félreértésekre és téves állításokra. Mint hangsúlyozta, a koreai vállalat 2016 óta példátlan léptékű fejlesztéseket hajt végre Magyarországon, miközben a támogatási arány nemzetközi mércével is visszafogottnak tekinthető.