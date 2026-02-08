Ukránoknak segítetett a magyar - letartóztatták...
Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki
öt embernek próbált segíteni átmenekülni
Magyarországra - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.
"Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin.
Sok ukrán férfi - nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka - kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából,
hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében" - hangsúlyozta.
"Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és
segítjük őt a rendőrségi eljárás során"
- folytatta.
"Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!" - összegzett a miniszter.