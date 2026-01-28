Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen jogellenes gyűlés miatt

Szerző:

2026. január 28.

Az ügyészség vádat emelt Karácsony Gergely főpolgármester ellen jogellenes gyűlés megszervezése miatt, és pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

A vád szerint Karácsony 2025 nyarán a rendőrség tiltó határozata ellenére megszervezte és vezette a Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezésű rendezvényt. A rendőrség a gyűlést jogszabályi okokra és időpontütközésre hivatkozva tiltotta meg, a főpolgármester azonban nem élt jogorvoslattal, és a tiltás ellenére megtartotta az eseményt.

Az ügyészség szerint ezzel megvalósult az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége, ezért tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést javasol.