Vlagyimir Putyin: Az ukrán hadsereg visszavonul

Szerző: Gondola

2025. december 30. 13:05

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az ukrán fegyveres erők visszavonulnak a teljes frontvonal mentén, miközben az orosz hadsereg folytatja előrenyomulását.

Kiemelte a donyecki régióban elért eredményeket, különösen Sziverszk elfoglalását és Kosztyantinivkában elért sikereket, amelyek szerinte további offenzívák alapját teremtik meg. Utasítást adott a határ menti úgynevezett „biztonsági övezet” bővítésének folytatására 2026-ban.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök beszámolója szerint az orosz erők szinte az egész fronton támadnak, decemberben több mint 700 km² területet foglaltak el, ami az év legerősebb havi előrenyomulása volt. Állítása szerint 2025-ben eddig 6460 km² és 334 település került orosz ellenőrzés alá, miközben az ukrán hadsereg védekezésre rendezkedett be.

Az orosz hadvezetés több térségben – Donyeck, Zaporizzsja, Harkiv és Szumi megyében – folyamatos támadásokról és területnyereségről számolt be. Egyes városok esetében részleges vagy jelentős orosz ellenőrzést említettek, valamint a határ menti „biztonsági sáv” mélyítését.

Andrej Belouszov védelmi miniszter szerint a hadműveletek a tervezettnél gyorsabban haladnak. Eközben az Ukrajnával határos Belgorod megyében ukrán dróntámadások következtében öt civil megsérült.