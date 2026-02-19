Varga-Bajusz Veronika: csütörtök a középiskolai felvételi jelentkezés végső határideje

Szerző: MTI/Gondola

2026. február 19. 14:05

Csütörtökön van a középiskolai felvételi jelentkezés végső határideje - mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: február 19. az utolsó nap arra, ha valaki változtatni szeretne a jelentkezésén. Ez az iskolán keresztül vagy személyesen intézhető. Ezt követően az iskolák megkapják a hozzájuk jelentkezők listáját. A szóbeli vizsgák március 2. és 19. között lesznek, majd március végén az addigi tapasztalatok alapján a tanulók módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezéseiket, megváltoztathatják a jelentkezésük sorrendjét - tájékoztatott.

Az államtitkár ajánlotta a szakképzési intézményeket, hiszen szavai szerint a szakképzés "elképesztő fordulaton ment át" az elmúlt években. Elmondta, hogy már tízből öt diák duális képzésben vesz részt, így egy "erős gyakorlatot" szereznek a választott szakmájukban a fiatalok. A munkaerőpiacra lépve, a szakmai oklevéllel a kezükben piacképes tudással rendelkeznek és a munkáltatók gyakorlatilag kapkodnak utánuk - fűzte hozzá.

A technikus képzés után a felsőoktatásba is jelentkezhetnek a fiatalok, sőt az okleveles technikus képzéseken olyan összeegyeztetés van az egyetemi képzés és a technikumi képzés között, amivel végzettséget, szakmaszerzést követően akár 30-60 kreditet is azonnal kap a fiatal - mondta.

Kiemelte, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és három szakképzési centrum által indított "három az egyben" képzés során hét év alatt lehet érettségit, szakmát és diplomát szerezni, köszönhetően a tananyagok összefésülésének. Így automatikusan 60 kredittel lép be az egyetemre a fiatal, ami már egy teljes tanévet jelent. Szólt arról is, hogy akik a hároméves, szakmát nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolákat választják, és tizenhat évesen kilépnek a munkaerőpiacra, munka mellett különféle programokban vehetnek részt vagy érettségit szerezhetnek.

Ez utóbbi pedig megnyitja a lehetőséget a felsőoktatás felé. Varga-Bajusz Veronika fontosnak nevezte, hogy a szakképzésben motivált diákokkal találkozhassanak, akik megtanulják a munkával keresett pénz értékét. Ezt szolgálja az ösztöndíjrendszer, amely tanulmányi eredménytől függően havonta 8 ezer forinttól 59 ezer forintig biztosít ösztöndíjat. Hozzátette: a duális képzésben már munkabért kapnak a fiatalok, amely akár 168 ezer forint is lehet.

A szakmaszerzést követően pedig - szintén tanulmányi eredménytől függően - van egy pályakezdési juttatás, amely akár 300 ezer forint is lehet - számolt be. Emellett ott a szabadon felhasználható, kamatmentes, 4 millió forintos munkáshitel - jegyezte meg.

Az államtitkár kitért arra, hogy néhány éve már tízből hatan a nyolcadik osztály elvégzése után a technikumokat választják. Népszerű a turizmus-vendéglátás, a gazdálkodási szakok vagy szakmák, de az egészségügyi, a specializált gép- és járműgyártás, műszaki, informatikai, elektronikai képzések is.

Szólt arról, hogy nyelvet is tanulnak a fiatalok a szakképzésben, a technikumi képzésben, és megemlítette, hogy a szakképző intézmények, iskolák "nagyon erősek" az Erasmus-programban. Az egyetemi fenntartású szakképzők számára pedig kinyitották a Pannónia Programot, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezhessenek a középiskolások is - közölte Varga-Bajusz Veronika.