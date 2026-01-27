Vitályos Eszter: Ukrajna követelése súlyos milliárdokat vonna el a magyar családoktól és nyugdíjasoktól

Szerző: Gondola

2026. január 27. 18:35

Vitályos Eszter kormányszóvivő az Igazság órája című online műsorban azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna folyamatosan óriási összegeket igyekszik elérni az EU-tól, és a 800 milliárd dolláros követelésük Magyarország számára elképesztő anyagi terhet jelentene.

A szóvivő szerint ez az összeg 40 évig fedezné a nyugdíjak, és 60 évig a családtámogatások kifizetését, valamint minden magyar családtól mintegy 1,3 millió forintot venne el.

Helyi szinten például a szentendrei választókerületben ez 54 milliárd forintos mínuszt jelentene, nagyjából az elmúlt öt év fejlesztéseinek összegével megegyezően.

Vitályos szerint Ukrajna a jelenlegi magyar kormányt akadályként látja a csatlakozásukban az EU-hoz, ezért az ellenzék oldalára áll, támogatva a Tisza Párt hatalomra jutását, és még arra is ösztönözheti a magyar ellenzéket, hogy választási vereség esetén a csalás vádjával támadják meg az eredményt.

A szóvivő bírálta az EU-t is, amiért a tagállamok érdekei ellen cselekszik, például az ukrán támogatások vagy a migrációs paktum révén, valamint az orosz gázimport 2027 végéig tervezett betiltását jogszabályellenesnek nevezte, és jelezte, hogy Magyarország az európai bírósághoz fordul. Kiemelte, hogy az orosz gáz leállítása háromszorosára növelné a rezsit, ezért a kormány januárban döntött, hogy a többletköltséget átvállalja az állam.

Vitályos Eszter a választás tétjét is hangsúlyozta: szerinte világosan kirajzolódik majd a választás során, hogy van egy nemzeti, szuverén magyar kormány, valamint egy Brüsszel-, háború- és Ukrajna-párti ellenzéki gyűjtőpárt.