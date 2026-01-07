Vörös kód: figyeljen Ön is a bajba jutottokra!

Szerző: Gondola

2026. január 7. 11:07

Az extrém hideg miatt Fülöp Attila államtitkár szerda reggeltől az egész országra elrendelte a vörös kódot, amelynek értelmében a szociális intézmények kötelesek befogadni a bajba jutott hajléktalanokat.

Az előttünk álló napok rendkívüli hideg időjárása miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is fokozott készültséget rendelt el, és felkérte az egészségügyi és szociális ellátórendszer szereplőit a felkészülésre. Az egészségügyi intézményeket arra kérték, hogy mérlegeljék egyes betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását, a patikákat pedig készleteik feltöltésére szólították fel az ellátás zavartalansága érdekében.

Az NNGYK hangsúlyozta, hogy az extrém hideg különösen veszélyes az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a szociálisan kiszolgáltatottakra, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a kihűlés nemcsak a szabadban, hanem rosszul fűtött lakásokban is kialakulhat. A lakosságot óvatosságra, egymás segítésére, a tünetek felismerésére és szükség esetén azonnali segítségkérésre kérik, valamint arra, hogy kövessék a hatóságok friss figyelmeztetéseit és tájékoztatásait.