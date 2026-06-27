Zenei nyári akadémiát rendeznek a szőke Tisza városában

Szerző: MTI

2026. június 27. 10:05

Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bartók Béla Művészeti Kara, a résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint a hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben

a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra

és fejlődési lehetőségre az SZTE művészeti karán.

Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvénysorozat több koncertje és előadása azonban a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.

Hétfőn este a művészeti kar Fricsay Ferenc Hangversenytermében

a közönség ízelítőt kap a kurzus magas színvonalából, mivel a nyitókoncert fellépői egyben a mesterkurzus oktatói.

Kedden a zenekari lét kulisszatitkaiba nyerhetnek az érdeklődők betekintést: Mód Orsolya oktató, a Budapesti Fesztiválzenekar csellóművésze osztja meg tapasztalatait a zenekari játék örömeiről, a próbajátékok nehézségeiről és a sikeres zenei karrier építésének hosszú távú titkairól egy kötetlen beszélgetés keretében.

A zenei önkifejezés egy izgalmas területére, az improvizáció világába kalauzolja el a hallgatóságot szerdán Magda Dávid. Az előadóművész gyakorlati példákon keresztül mutatja be,

mitől válik egy improvizáció felejthetetlenné,

és segít az érdeklődőknek feltérképezni a saját zenei rögtönzéseikben rejlő lehetőségeket.

Egy különleges hangulatú koncertre várják a közönséget csütörtökön. A Rómeó, miért vagy te mezzoszoprán? című műsor során a nadrágszerepek esszenciáját ismerhetik meg a hallgatók. Szabó Kira énekművész és Cseh Erika zongorakísérő kalauzolásával

a barokk, a klasszika és a romantika operavilágába tehetnek a vendégek utazást,

Gluck, Händel, Mozart és Bellini legszebb áriáin keresztül.

Az akadémia zárásaként pénteken este Fricsay-hangversenyteremben a mesterkurzuson részt vevő növendékek lépnek színpadra, akik a gálahangversenyen mutatják be a kurzus során tökéletesített tudásukat.