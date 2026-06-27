Zenei nyári akadémiát rendeznek a szőke Tisza városában
Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bartók Béla Művészeti Kara, a résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.
A közlemény szerint a hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben
a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra
és fejlődési lehetőségre az SZTE művészeti karán.
Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvénysorozat több koncertje és előadása azonban a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
Hétfőn este a művészeti kar Fricsay Ferenc Hangversenytermében
a közönség ízelítőt kap a kurzus magas színvonalából, mivel a nyitókoncert fellépői egyben a mesterkurzus oktatói.
Kedden a zenekari lét kulisszatitkaiba nyerhetnek az érdeklődők betekintést: Mód Orsolya oktató, a Budapesti Fesztiválzenekar csellóművésze osztja meg tapasztalatait a zenekari játék örömeiről, a próbajátékok nehézségeiről és a sikeres zenei karrier építésének hosszú távú titkairól egy kötetlen beszélgetés keretében.
A zenei önkifejezés egy izgalmas területére, az improvizáció világába kalauzolja el a hallgatóságot szerdán Magda Dávid. Az előadóművész gyakorlati példákon keresztül mutatja be,
mitől válik egy improvizáció felejthetetlenné,
és segít az érdeklődőknek feltérképezni a saját zenei rögtönzéseikben rejlő lehetőségeket.
Egy különleges hangulatú koncertre várják a közönséget csütörtökön. A Rómeó, miért vagy te mezzoszoprán? című műsor során a nadrágszerepek esszenciáját ismerhetik meg a hallgatók. Szabó Kira énekművész és Cseh Erika zongorakísérő kalauzolásával
a barokk, a klasszika és a romantika operavilágába tehetnek a vendégek utazást,
Gluck, Händel, Mozart és Bellini legszebb áriáin keresztül.
Az akadémia zárásaként pénteken este Fricsay-hangversenyteremben a mesterkurzuson részt vevő növendékek lépnek színpadra, akik a gálahangversenyen mutatják be a kurzus során tökéletesített tudásukat.