Június 30-ig maradnak az árstopok

A miniszter elmondta: komoly gazdasági hatásai vannak az orosz-ukrán háborúnak mindenhol a világon, inflációs rekordok dőltek meg az Egyesült Államoktól Nyugat-Európáig. Közép-Európában is a rendszerváltozást követő évek inflációs rekordjai óta nem látott magas az infláció - jegyezte meg.

2023. április 20. 12:57

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. április 20-án. MTI/Bruzák Noémi

Június 30-ig meghosszabbította a kormány az árstopokat - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte azt is, idén ingyenes lesz a mezőgazdasági öntözés.

A miniszter elmondta: komoly gazdasági hatásai vannak az orosz-ukrán háborúnak mindenhol a világon, inflációs rekordok dőltek meg az Egyesült Államoktól Nyugat-Európáig. Közép-Európában is a rendszerváltozást követő évek inflációs rekordjai óta nem látott magas az infláció - jegyezte meg.



Amíg tart a háború és szankciók vannak, addig infláció is van - mondta. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy év végére egyszámjegyű legyen Magyarországon az infláció, ehhez pedig sok tényezőnek kell együttesen hozzájárulnia.



A miniszter jelezte azt is, hogy figyelik a nagy élelmiszerláncok árpolitikáját.



Gulyás Gergely üdvözölte a jegybank alelnökének azon nyilatkozatát, hogy a Monetáris Tanács jövő héten dönthet a kamatfolyosó felső szélének csökkentéséről. Ez az első kedvező jel, ami az infláció csökkenése irányába mutathat - tette hozzá.



A politikus az egész világ érdekének nevezte, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) semmiképpen ne keveredjen bele az orosz-ukrán háborúba, mondván, akkor az világháborúvá válna és atomháborúhoz vezetne.



Gulyás Gergely elmondta, több százezren haltak meg a háborúban, és azt látják, mindkét oldalon egyre több fegyver kerül a frontra, ami azt vetíti előre, hogy a háború beláthatatlan ideig elhúzódhat.



Hozzátette: sugárzó anyagot tartalmazó fegyverek is megjelentek, néhány nyugati ország szegényített urántartalmú fegyvereket is szállít, az oroszok pedig nukleáris bombákat tesztelnek.



A magyar kormány továbbra is azt hangsúlyozza minden nemzetközi fórumon, hogy a háború nemzetközi jogi megítélésében az egyetértés teljes körű, ahogy a humanitárius kötelezettségek teljesítésében is - mondta.



Közölte, a gazdasági segítségnyújtásban ugyan felmerülnek kérdések, de Magyarország eddig is segítette Ukrajnát és ezután is kész segíteni.



Gulyás Gergely azt mondta, felelőtlenek azok a lépések, amelyek a konfliktust eszkalálják, a háborút meghosszabbítják, mind a nyugati, mind a keleti országok bevonódását segítik elő, hiszen az atomháború kockázatával járnak.



Kijelentette, a magyar kormány tántoríthatatlanul a béke pártján áll, nem szállít fegyvereket és nem engedett át az ország területén fegyverszállítmányt a háborús felek irányába, ezen nem is fog változtatni.



A kormány mérsékelni kívánja a gazdák kárát a tavalyi aszály miatt, ezért idén ingyenes lesz a mezőgazdasági öntözés - folytatta a miniszter.



Gulyás Gergely közölte: az öntözés költségeit a kormány átvállalja.



Megjegyezte: tavaly egyedülállóan nehéz évet okozott az időjárás a mezőgazdaságban, idén azonban egyelőre kegyes volt a gazdákhoz.



A miniszter beszámolt arról is, hogy a kormány huszonöt termékkörre rendelt el behozatali tilalmat Ukrajnából - köztük a repcére, a napraforgómagra, a lisztre, az étolajra, a mézre, valamint egyes húsfélékre - június 30-ig. A más országokból behozott termékekre pedig kötelezővé tették az elektronikus áruforgalom-ellenőrző rendszerbe való bejelentést.



Tranzitszállításokra továbbra is van lehetőség. A hatóságok zárral látják el a határon a szállítmányokat, amelyeket elektronikus eszközökkel és járőrökkel is nyomon követnek - ismertette.



Emlékeztetett: még az Európai Bizottság is azzal érvelt, hogy az ukrán gabonának Afrikát megsegítendő kell kijutnia Ukrajnából, ehhez képest a magyar agrárpiacot teszi tönkre. Úgy tűnik, Brüsszel is hajlandó konkrét javaslatot elfogadni a piaci nehézségek kezelésére - jegyezte meg.



Magyarország szívesen segít Ukrajnának, de a szolidaritás korlátja, hogy a magyar gazdaságot, különösen a mezőgazdaságot ez nem teheti tökre.



Elmondta: a kukorica behozatala hétezer százalékkal, a búzáé pedig ezer százalékkal nőtt 2021 és 2022 között. Ez különösen az ukrán határ menti országokban tette tönkre a mezőgazdaság értékesítési csatornáit. Minőségi kifogások is vannak az Ukrajnából érkező gabonával szemben, így pusztán azt vizsgálni, hogy a tilalomnak árfelhajtó hatása lehet, nem érdemes - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



A kormány döntött arról, hogy a mikrovállalkozások számára az átlagfogyasztás felett 165 forintról 70 forintra csökkenti a kilowattóránkénti áramárat - közölte.

Elmondta: a korábban egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások esetében az átlagfogyasztásig eddig is kedvezményes tarifát érvényesített a kormány, azonban e felett 165 forintot fizettek ezek a cégek kilowattóránként. Ezt most - a lakossági piaci árral megegyezően - 70 forint/kilowattórára csökkentik.



A csökkentés a legfeljebb 10 főt foglalkoztató, és legfeljebb 2 millió euró árbevételű mikrovállalkozások számára komoly segítséget jelent, az intézkedés a gazdaság működését, a kisvállalkozások nyereségességét jelentős mértékben elősegíti - hangsúlyozta a miniszter.



A kormány a rezsicsökkentés politikáját fenntartja, nagyon sokat tettünk és sokat fizetünk azért, hogy a lakossági fogyasztás az átlagfogyasztásig továbbra is változatlan áron történjen, ez közel 1500 milliárd forint idén - ismertette. Ugyanakkor azt is fontosnak tartja a kormány, hogy a gazdaságnak se kelljen elviselhetetlen terheket fizetnie és leginkább a kisvállalkozások működése függ az energiaáraktól.

MTI