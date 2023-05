A színvonalas építőipar alapja az igényes megrendelő

A magas szakmai nívó a megrendelővel kezdődik. Csak ott van magas szint, ahol igényes megrendelő van. Igényes megrendelőkre aspirálunk, ahol a tervezőnek, kivitelezőnek és minden közreműködőnek a legjobbat kell letenni az asztalra. Az igényes megrendelőnél elvárás az innováció, a környezettudatosság, a fenntarhatóság, az energiatudatosság – rögzíti Koji László.

2023. május 5. 09:11

Koji László – hirado/MTI

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tisztújító közgyűlésén újabb 4 évre Koji Lászlót, az Inconex Ingatlanhasznosító Kft. igazgatóját választotta elnökének. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, az ÉVOSZ a rendszerváltó gazdasági szerveztek egyike. Mennyire értékes az az új tudásanyag, amely a bő három évtized alatt az ÉVOSZ-nak köszönhetően a szakmában létrejött?

– Az ÉVOSZ tevékenységének értékét azzal mérhetjük, hogy az önkéntes tagságú szervezetnek szaporodik e a taglétszáma vagy csökken. Még az olyan nehéz, feszített évben is, amilyen például 2022. év volt, húsz nagy forgalmú építőipari cég lépett be a Szövetségbe. Az értéket, a súlyponti problémákat és megoldási javaslatokat a tagszervezetek hozzák be az ÉVOSZ-ba. Az új tudásanyag ma a mi szakmánkban is a digitalizáció, az iparosított technológia, a BIM, a mesterséges intelligencia, az energiatudatosság és a környezet megóvása. A szövetségben lévő cégek ezeken a területeken a legjobbak az építési vállalkozók sokaságán belül. A húzós feladatunk, hogy ezt a tudást a lehető legszélesebb körbe továbbvigyük.

– Ön számos társadalmi tisztséget vállalt és tölt be jelenleg is. Hosszú ideig volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, jelenleg pedig általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésgazdasági Kollégiumának elnöke, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége alelnöke, a Közbeszerzési Tanács tagja. Ez a szerteágazó kapcsolatrendszer hogyan emeli a magyar építőipar színvonalát?

magyar építők

– A szerteágazó kapcsolat, feladat-felvállalás más szervezetekben azért fontos, hogy az építőipart ott is hasonló gondolatok mentén lehessen képviselni, mint azt az ÉVOSZ szervezeti keretein belül tesszük.

– A magyar építészet briliáns teljesítményekkel rukkolt ki az utóbbi néhány évben is. Hogyan lehet elérni, hogy a tervezők és a kivitelezők együttműködve a magas szakmai nívóra törekedjenek?

– A magas szakmai nívó a megrendelővel kezdődik. Csak ott van magas szint, ahol igényes megrendelő van. Van az a közmondás, hogy „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”. Igényes megrendelőkre aspirálunk, ahol a tervezőnek, kivitelezőnek és minden közreműködőnek a legjobbat kell letenni az asztalra. Az igényes megrendelőnél elvárás az innováció, a környezettudatosság, a fenntarhatóság, az energiatudatosság.

Molnár Pál

gondola