Mourinhót nem az öröksége érdekli

2023. május 19. 15:22

A Special One – goal.com

A labdarúgó Európa-liga budapesti döntőjébe jutott csapatok vezetőedzői közül az AS Romát irányító José Mourinhót nem az öröksége, hanem a játékosok fejlődése érdekli, míg a Sevillánál dolgozó José Luis Mendilibar a csapatmunkát dicsérte a sikerrel megvívott elődöntő után.

"Nem a Roma történelemkönyveibe szeretném beírni magam, hanem az a célom, hogy segítsem a játékosokat a fejlődésben és abban, hogy fontos dolgokat érjenek el" - mondta a leverkuseni 0-0 után a portugál tréner, akinek együttese úgy jutott tovább 1-0-s összesítéssel, hogy a visszavágón csak egyszer próbálkozott kapura lövéssel.



"Szeretnék a Roma-szurkolóknak is örömet okozni, akik az első naptól fogva rengeteget adtak nekem. Hihetetlen öröm volt ismét döntőbe jutni, a srácok mindent kiadtak magukból, ez az eredmény a munkánk, a tapasztalatunk, a taktikai fegyelmezettségünk közös eredménye. Fantasztikus csapatom van" - lelkendezett a 60 éves Mourinho a Bayer Leverkusen elleni párharc után.



A portugál tréner pályafutása hatodik nemzetközi kupadöntőjére készülhet, eddigi öt fináléját mind megnyerte, közte 2017-ben az El-döntőt a Manchester Uniteddel, valamint tavaly a Konferencia-liga fináléját az AS Romával.



A hat győzelmével rekorder, hetedik El-döntőjére készülő Sevillát edző José Luis Mendilibar arról beszélt a Juventus hosszabbításos legyőzését követően, hogy együttese mindent átélt a csütörtöki összecsapáson.



"Irányítottunk és helyzeteket dolgoztunk ki, majd mégis az ellenfél szerzett vezetést. Olasz csapat ellen nagyon nehéz hátrányban játszani, de sikerült egyenlítenünk, majd a hosszabbítás elején a vezetést is megszereztük. Emberhátrányban nehéz dolgunk volt, de megőriztük az előnyünket és bejutottunk a döntőbe" - nyilatkozott a mérkőzés után a szezon közben kinevezett spanyol tréner.



A 62 esztendős Mendilibar hozzátette, játékosai fejben erősek voltak és kisegítették egymást, remek csapatmunkát végeztek, a város és a stadion atmoszféráját pedig fantasztikusnak nevezte.



"A mérkőzés előtt azt mondtam az erőnléti edzőnknek, hogy ilyen hangulatot még soha sehol nem tapasztaltam. Köszönöm szurkolóinknak a csodálatos estét" - zárta a tréner.



Az Európa-liga fináléja május 31-én lesz a Puskás Arénában.



MTI