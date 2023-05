Családi programok a Városligetben

2023. május 23. 16:48

A Liget Budapest projekt részeként működtetett Ballonkilátó a Városligetben 2023. május 23-án. Ingyenes családbarát programokkal, bővülő sportolási- és rekreációs kínálattal és a megújuló Liget népszerű attrakcióit bemutató, vezetett épület- és parksétákkal várja a nyári szezonban a látogatókat a Városliget - jelentették be a sajtótájékoztatón. MTI/Balogh Zoltán

Ingyenes családbarát programokkal, bővülő sportolási- és rekreációs kínálattal és a megújuló Liget népszerű attrakcióit bemutató, vezetett épület- és parksétákkal várja a nyári szezonban a látogatókat a Városliget.

A keddi budapesti sajtótájékoztatón Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a Liget Projekt elindulásakor az az ígéret született, hogy ne elitista, hanem olyan Városliget jöjjön létre, amelyben az attrakciók és programok mindenki számára elérhetőek.



"Nem volt cél, hogy egy olyan Ligetet hozzunk létre, ahol mindenért folyamatosan fizetni kell" - fogalmazott a vezérigazgató.



Gyorgyevics Benedek a nyári programkínálatról elmondta: a legkisebbeket a Hahota Gyermekszínház várja előadásokkal, a Felelős Gasztrohős programsorozat játékos feladatokkal a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet, Salsa a Parkban címmel pedig élőzenés közösségi táncot rendeznek a Néprajzi Múzeum épülete mellett.



A sportolni vágyóknak profi oktatók irányítása mellett jóga órákkal, valamint futó- és tájfutó edzésekkel készülnek, a kutyásokat edukatív foglalkozásokkal várják, a kikapcsolódásra vágyó látogatók számára pedig vezetett tai chi foglalkozásokat, valamint futball-, kosárlabda- és pingpongversenyeket is szerveznek - fűzte hozzá Gyorgyevics Benedek.



Závodszky Zoltán, a BallonKilátó Zrt. vezérigazgatója elmondta: egy éve várja a látogatókat a Szinyei Merse Pál festményét megidéző városligeti légballon kilátó, amely rövid idő alatt a főváros vidám jelképévé vált.



Az elmúlt egy évben a 133 napon üzemelő légballon mintegy 4 ezer alkalommal emelkedett fel, 55 ezer utas megközelítőleg 1200 órát töltött el a levegőben - emelte ki a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a légballon üzemideje nagymértékben függ az időjárástól, az utasok biztonsága érdekében csak a megfelelő szél- és csapadékviszonyok között emelkedik el a talajtól.



A légballon az elmúlt egy évben több élőzenei produkciónak és lánykéréseknek is helyszínt biztosított, valamint itt forgatták az amerikai Nagy Ő című televíziós műsor egyik epizódját is - emlékeztetett Závodszky Zoltán.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint azokat, akik az ingyenes családi programokon túl a Liget Budapest Projektben megvalósult népszerű attrakciók - a Magyar Zene háza, a Néprajzi Múzeum, a Millennium Háza vagy éppen a park - titkaival, érdekességeivel szeretnének megismerkedni, vezetett épület- és parksétákon várják.



A nyári évad programjain az ingyenesen kiváltható Liget+ tagsággal térítésmentesen vehetnek részt a látogatók, míg a vezetett sétákra szóló jegyeket kedvezményesen vásárolhatják meg. Bővebb információk a programokról a www.ligetbudapest.hu weboldalon érhetők el.

MTI