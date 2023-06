V4-csúcs Pozsonyban: Béke, biztonság és gazdasági növekedés

A napirendi pontok között szerepel egyebek mellett az ukrajnai háború, valamint az, hogy július elsejével Csehország átveszi a soros elnökséget Szlovákiától – írja a Magyarnemzet.hu.

2023. június 26. 12:07

Ukrajnai háború, energiabiztonság, zöldátállással kapcsolatos kihívások és Csehország soros elnöksége a visegrádi együttműködésen (V4) belül – ilyen kérdésekről fognak tárgyalni az országcsoport vezetői hétfőn Pozsonyban. A csúcstalálkozón hazánkat Orbán Viktor miniszterelnök személyesen képviseli. Az országcsoport 1991-ben alakult meg akkor még három közép-európai ország, Lengyelország, Magyarország és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság részvételével, utóbbi két évvel később vált ketté Csehországra és Szlovákiára, és lett így négytagú a szövetség. A V4 célja a tagállamok gazdasági, diplomáciai és politikai érdekeinek közös képviselete.

Már javában zajlanak az előkészületek a V4-ben annak kapcsán, hogy június 30-án lejár Szlovákia V4-elnöksége, július elsejétől az elnöki posztot egy éven keresztül Csehország tölti be. Prága a soros elnöki programjában már ismertette, hogy a tervek szerint a következő egy évben az emberi kapcsolatokra, a gazdaság és az üzleti élet összekapcsolására, valamint az Ukrajna elleni orosz háborúra fogja helyezni a hangsúlyt. „Olyan országokkal szeretnénk jobb kapcsolatot teremteni, amelyek ugyanabban a régióban vannak és ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint mi” – közölte Jan Lipavsky cseh külügyminiszter. Prága emellett kilátásba helyezte a katonai együttműködés elmélyítését, valamint tárgyalásokat is kíván folytatni az orosz agresszióval szembenéző Ukrajnának nyújtott segítségről.

Az országcsoporton belül azonban nincs egységes álláspont az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás kérdésében. Hazánk a békepárti állásponttal összhangban továbbra is elutasítja a fegyverek küldését a posztszovjet országba, és a magyar kormány ahhoz se járult hozzá, hogy halált okozó fegyverek áthaladjanak Magyarországon. Pozsony, Prága és Varsó viszont úgy látja, fegyverekkel is támogatni kell a kelet-európai országot a több mint egy éve tartó háborúban. Az elmúlt időszakban sorra jelentek meg olyan híresztelések, amelyek szerint az eltérő álláspontok következtében gyengült az együttműködés, ám a szakértők és a tagállamok politikusai is mást mondanak.

Két héttel ezelőtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a visegrádi négyek védelmi minisztereinek találkozóján azt hangoztatta: bár sokan temetik a visegrádi együttműködést, a szövetség nagyon is él, nagyon is tud és akar közösen dolgozni a térség biztonságáért és jólétéért. Hozzátette: bár a háború lezárásához vezető utat máshogy látják, a pragmatikus szakpolitikai kérdésekben továbbra is a párbeszéd és az együttműködés fémjelzi a visegrádi négyek kapcsolatát.

Magyar Nemzet