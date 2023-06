A főpolgármester balgának nézi a magyar embereket

„Arra kérjük tehát a főpolgármestert, hogy ne nézze hülyének a magyar embereket. Szóval menjen vissza Gyurcsány Ferenchez egy újabb hihetőbb válaszért. A legegyszerűbb persze az lenne, ha elárulnák végre, honnan jött az a több száz millió forint valójában!" – szorította sarokba a városvezetőt Hollik István.

2023. június 27. 12:18

Amikor a földmunkákat sisakban ellenőrizte... – archív

Karácsony Gergely főpolgármesternek el kell árulnia, honnan jött az 500 millió forintos támogatás - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi videónyilatkozatában. Kifejtette: "Arra kérjük tehát a főpolgármestert, hogy ne nézze hülyének a magyar embereket. Szóval menjen vissza Gyurcsány Ferenchez egy újabb hihetőbb válaszért. A legegyszerűbb persze az lenne, ha elárulnák végre, honnan jött az a több száz millió forint valójában!"

Hollik István közölte: "még Karácsony Gergely főpolgármester is úgy érezte, reagálnia kell arra, hogy hogyan került a mozgalmába 500 millió forint, és azt miért párttársa, Perjés Gábor egyedül fizette be 19 részletben, nagyrészt euróban és angol fontban".



Kiemelte: az világos, hogy Karácsony Gergely válaszát nem maga írta, "sokkal inkább Gyurcsány Ferenc diktálta, de az akkora sületlenséget tartalmaz, hogy nincs élő ember, aki azt elhiggye". Azt állítja ugyanis Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely, hogy a több mint 500 millió forintnyi, többféle valutából álló készpénzt a 99 mozgalom zárt adománygyűjtő ládájával gyűjtötték össze, ami a mozgalom honlapján egyáltalán nem volt feltüntetve - közölte. Hozzátette: ráadásul a 21. században már mindenki utal.



Sőt 2022 végén is volt egy százmilliós utalás, több hónappal azután, hogy Karácsony Gergely már elbukta az előválasztást, a baloldal pedig kikapott az országgyűlési választáson - mondta.



MTI