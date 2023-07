Felavatták a csíkszeredai Magyar Ügyek Házát

Ez a ház a magyar világot jelenti, és az ilyen kis magyar világok közvetítik az egyetemes magyar világ megtartó erejét - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Ügyek Háza szombati avatóünnepségén, Csíkszeredában.

2023. július 22. 20:21

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a csíkszeredai Magyar Ügyek Háza avatásán 2023. július 22-én. MTI/Veres Nándor

A város emblematikus épületét a magyar kormány támogatásával vásárolta meg és újította fel az Iskola Alapítvány.



Minden megtalálható az épületben, ami a magyar világhoz tartozik, és hasonló "kis magyar világokat" kell létrehozni a magyarlakta településeken is.



Az intézményben a gazdaság fejlesztéssel foglalkozó Pro Economica Alapítvány, egy gazdákat segítő szervezet, és a magyar állampolgársági ügyeket intéző Eurotrans Alapítvány kapott helyett, melynek a nemzetegyesítésben végzett munkáját a miniszterelnök-helyettes külön is megköszönte.



"Nem titok, hogy nekem ez személyes életcélom is. Édesanyám erdélyi, így tudom, mit jelent az, amikor egy századon keresztül bozgoroznak" - mondta. (A hazátlan kifejezés román megfelelőjét az erdélyi magyarokra használják Romániában.)



Történelmi igazságtételnek nevezte, hogy a külhoni magyarok nemcsak kulturális, hanem közjogi értelemben is a magyar nemzet részévé váltak, és immár "1,1 millió nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká".



Hangsúlyozta: a magyar nemzet egyfelől kultúrnemzet, melyet a magyar nyelv, kultúra és a történelem sorsközösségtudata tart egyben, másfelől politikai nemzet is, így nem véletlen "a megtörhetetlen és elszakíthatatlan kötődése a Szent Koronához". Ez jelzi, hogy a magyarság közjogi értelemben is egységet jelent - húzta alá.



"Ezért volt nagyon fontos, hogy egyszere élhessük meg kultúrnemzet voltunkat és a közjogi egyesítés által politikai nemzet voltunkat, a honosítás pontosan ezt teszi lehetővé" - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.



Emlékeztetett, hogy Szent István király zseniális egyházszervező, diplomata, hadvezér volt, de ma nemzetépítő örökségére hívta fel a figyelmet. "Akkor fogjuk tudni a nemzetet építeni, ha az életnek azon a helyén, ahova a gondviselés állított minket, mindannyian mintegy kis Szent Istvánok leszünk" - jelentette ki.



A példásan felújított szecessziós ingatlanra utalva rámutatott: " ez a csoda" is annak köszönhető, hogy mindenki tette a maga dolgát, igy a magyar állam is.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke rámutatott: "Csíkszeredában minden ügy magyar ügy", és a magyar kormánnyal való partnerség fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, ezt nem lehet megbontani, mert a bizalmon és a közös értékeken alapul.



Az ingatlan neve - Magyar Ügyek Háza - "egyszerű, pontos és kifejező" kifejezés arra, amit az érdekvédelmi képviselet végez. "Mi ezeket a feladatokat vállaltuk, mi ezt közösségépítésnek tekintjük" - mondta. Hozzátette: összefüggő intézményrendszert próbálnak kialakítani a Székelyföldtől a Partiumig.



Korodi Attila polgármester szerint emblematikus épület használhatnak a köz javára. Arról is beszámolt, hogy a jövőben környezete, a város sétálóutcája is megújul.



Nagy Zoltán Levente, az Iskola Alapítvány elnöke elmondta: a székelyföldi városban "kék házként" emlegetett épületben a Művészeti Népfőiskola működött, majd két évtizedig lakatlan volt, míg sikerült az alapítványnak megvásárolni.



Az 1902-ben épült ingatlannak 864 négyzetméteres hasznos területe van három szinten. Ebben a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, az Eurotrans Alapítvány és a Pro Economica Alapítvány kap helyet. A teljes projekt értéke, az adásvételt és a felújítást is beleértve, 293 millió forint volt.



Kolozsvár után ez a második ingatlan a négy ingatlanberuházásuk közül, melyet a magyar kormány támogatásával az erdélyi magyar közösség szolgálatába állítanak - mondta.

Semjén Zsolt megköszönte a csíkkarcfalvaiak nemzethűségét

Az ember lélek-szellem-test összetettségéből áll, a magyar kormány támogatásai ezt tükrözik, a templomoktól az iskolákon át a sportcsarnokokig - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szombaton Csíkkarcfalván, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia sportkollégiumának avatóján.

Semjén Zsolt elmondta, hogy az Orbán-kormány több mint háromezer templomot épített, illetve újított fel a Kárpát-medencében, az oktatási rendszert az óvodától az egyetemig megújította, a határokon kívül pedig többek között ezer óvodát épített vagy újított fel.



Hasonlóan fontosnak tekintik a sport támogatását is, elismerve a régi mondás igazságát: ép testben ép lélek - fűzte hozzá.



A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, a magyar kormány a templomoktól az iskolákon át a sportcsarnokokig mindent támogat, ami a magyar megmaradást szolgálja.



„Természetes kötelessége az anyaországnak, hogy a Kárpát-medencei magyarságot támogassa, mert a magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és minden magyar ember életminősége javuljon" - jelentette ki.



Hozzátette: az anyaországi magyarok sokat köszönhetnek az elszakított területeken élő magyarságnak. "Mi tanulhatunk tőletek magyarságot, megmaradni akarást. Köszönöm Magyarország kormánya nevében a nemzethűségeteket" - jelentette ki Semjén Zsolt.



Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hangsúlyozta, hogy az intézménnyel gazdagodott Székelyföld.



Tánczos Barna, az akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnöke leszögezte: jégkorong nélkül nem lenne teljes a székely identitás.



