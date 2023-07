Világbajnok a női kardcsapat

A döntőben a franciákkal vívtak a mieink csakúgy, mint egy éve: akkor 45-40-es magyar siker született, most 45-38-as. Ők a legjobbak a világon: Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca, Márton Anna.

2023. július 30. 18:12

A Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca, Márton Anna összeállítású női kardcsapat, miután a döntőben legyőzte a franciákat a milánói vívó-világbajnokságon 2023. július 30-án. MTI/Illyés Tibor

Címét megvédve aranyérmet nyert vasárnap a magyar női kardcsapat a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

A Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca, Márton Anna összeállítású válogatott kiemeltként a 16 között lépett először pástra szombaton, amikor 45-39-re verte a lengyeleket. A már vasárnapi negyeddöntőben 45-35-re nyert a görögök ellen, akiknél ott volt az egyéni verseny ezüst- és egyik bronzérmese.



Az elődöntőben 45-39-re múlta felül a dél-koreaiakat a válogatott, melyben egy változás történt a tavaly, Kairóban győztes csapathoz képest: Katona Renáta helyére a tokiói olimpián sérült térddel negyedik, műtétek, hosszú rehabilitáció és szülés után idén januárban visszatért, korábbi vb-bronz- és Eb-ezüstérmes Márton Anna került be.



A döntőben a franciákkal vívtak a magyarok csakúgy, mint egy éve: akkor 45-40-es magyar siker született, most 45-38-as.



A franciáknál két csere volt az előző évhez képest, de nem gyengült a csapatuk. Az első asszóban Pusztai 5-2-re kikapott Manon Apithy-Brunet-től, majd Battai 5-5-ös döntetlent ért el Sara Balzerrel szemben, aztán Szűcs 5-3-ra maradt alul Caroline Querolival szemben. Az első harmad után 10-15 volt az állás. A következő szakasz magyar sikerrel indult, Battai bizonyult jobbnak Brunet-nél egy tussal, majd Pusztai hárommal kevesebb tust adott, mint Queroli. A hatodik párban a vb-n térdrögzítővel vívó Márton állt be Szűcs helyére, és parádés vívással, remek tempójú akciókkal, elővágásokkal 11-5-ös sikert aratott, ezzel jelentősen faragott a hátrányból. A harmadik szakasz 29-30-ról kezdődött. Battai 6-3-ra verte Querolit, aztán megint Márton parádézott, Brunet elleni 5-1-es győzelemmel bizonytalanította el még jobban a franciákat. Végül Pusztai zárta le az ütközetet a Balzerrel szembeni 5-4-es asszóval.



Márton plusz tízes, Battai plusz négyes, Szűcs mínusz kettes, Pusztai mínusz ötös találati mutatóval fejezte be az összecsapást.



A győzelemmel a magyarok nagyon nagy lépést tettek a párizsi olimpiai részvétel felé, mert eleve kijutó helyen álltak, ráadásul az áprilistól áprilisig tartó egyéves olimpiai kvalifikációs időszak legfontosabb versenye éppen a világbajnokság, az itt elért eredmény, illetve az azért járó pontszám mindenképpen benne lesz majd az összesítésben.



A női kardozók a magyar küldöttség negyedik érmét szerezték Milánóban: korábban győzött a párbajtőröző Koch Máté és a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású férfi kardcsapat, Szilágyi pedig harmadik lett egyéniben.

Eredmények (29 csapat):

szombaton:

----------

a 16 között:

Magyarország-Lengyelország 45-39

vasárnap:

---------

negyeddöntő:

Franciaország-Japán 45-37

Ukrajna-Egyesült Államok 45-44

Magyarország-Görögország 45-35

Koreai Köztársaság-Azerbajdzsán 45-43



elődöntő:

Franciaország-Ukrajna 45-32

Magyarország-Koreai Köztársaság 45-39

a 3. helyért:

Koreai Köztársaság-Ukrajna 45-32

döntő:

Magyarország-Franciaország 45-38

A végeredmény: 1. Magyarország (Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca, Márton Anna), 2. Franciaország (Sara Balzer, Margaux Rifkiss, Manon Apithy-Brunet, Caroline Queroli), 3. Koreai Köztársaság (Dzson Eun Hje, Jun Dzsi Szu, Csoj Sze Pin, Dzson Haj Jung)



