Lake „aljasnak" tartja az USA magyarellenességét

Kari Lake úgy fogalmazott: "Magyarország nem segíti az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódását, ezért Joe Biden ellenük fordítja a vízummentességi programunkat".

2023. augusztus 9. 09:15

Kari Lake, Amerika egyik legbefolyásosabb politikusa is Magyarország mellett állt ki

Kari Lake, az idei CPAC Hungary kiemelt felszólalója "aljasnak tartja a Biden-adminisztráció vízumszankcióit hazánk ellen" - hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

„A béke egyik leghangosabb amerikai támogatója úgy, ahogy májusban, most is felemelte hangját Joe Biden ideológiai alapú támadásaival szemben" - írták.



A politikus nyilatkozata is rámutat arra, hogy a demokrata kormányzat és a Magyarország közötti vita minden észszerűséget és jogalapot nélkülöz - közölték.

Az Alapjogokért Központ a Facebook-oldalán idézte Kari Lake szavait, aki úgy fogalmazott: "Magyarország nem segíti az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódását, ezért Joe Biden ellenük fordítja a vízummentességi programunkat".



MTI