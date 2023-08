Világnézeti ellentétek hazánk és az USA között

A magyar kormány következetes, konzervatív testtartása "frusztrálja a liberális fősodort, nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is" – mondta Szánthó Miklós.

2023. augusztus 9. 12:54

Fran Beyer és Szánthó Miklós: Magyarország erőteljesen kiáll a fontolva haladás értékei mellett – newsmax

Minden, a Biden-adminisztráció és Magyarország közötti politikai vita valójában világnézeti ellentétek következménye - mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója az amerikai Newsmax hírcsatornának, miután az Egyesült Államok baloldali vezetése vízumszankciókat vezetett be Magyarország ellen.

Az Alapjogokért Központ az MTI-nek szerdán küldött közleményében számolt be Szánthó Miklós nyilatkozatáról. Idézték a központ vezetőjét, aki hétfőn az amerikai hírcsatornának arról beszélt, "a magyar konzervatív kormány kiáll az Isten, haza és a család értékegyüttese mellett".



Azt írták, Szánthó Miklós a műsorban rámutatott a Washington és Budapest között az utóbbi időben kialakult ideológiai ellentét valós okaira is, mert a magyar kormány következetes, konzervatív testtartása "frusztrálja a liberális fősodort, nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is", hozzátéve, hogy a külső nyomás nem tántoríthatja el a magyarokat bizonyos alapelvektől.



Így a gyermekeink megóvása a genderideológiától és határaink védelme a tömeges migrációval szemben olyan össznemzeti alapot jelent, amelytől nem tágítunk. Magyarország emellett "megvédi zsidó-keresztyén örökségünket, amely nyugati civilizációnk gyökerét jelenti" - mondta a központ főigazgatója a közlemény szerint.



Az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint Szánthó Miklós arról is beszélt, hogy "a Biden-kormányzat és Brüsszel megpróbál nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy igazodjon az úgynevezett +európai és liberális értékekhez+".



Mindez azt a célt szolgálja, hogy Soros György megvalósíthassa azt az álmát, hogy "nyílt társadalmat" csináljon hazánkból - idézték a főigazgatót.



A tájékoztatás szerint Szánthó Miklós kifejtette: a magyar jobboldal nem hajlandó térdre kényszerülni, és "ez az alapvető oka minden politikai konfliktusnak Magyarország és a liberális fősodor között".



Az Alapjogokért Központ közleménye szerint Szánthó Miklós a műsorban úgy fogalmazott: a posztmodern progresszió a demokráciának csupán egyetlen formáját ismeri el, a liberális demokráciát.



"Ha egy demokrácia nem liberális - mondják -, akkor nem is demokrácia. De ez nem igaz. Ez egy hazugság. Az igazi demokrácia a pluralitásról szól. És igen, a demokráciának különböző változatai léteznek" - fogalmazott a főigazgató.



Szánthó Miklós kijelentette, Magyarországon virágzik a kereszténydemokrácia, és a magyarok csak annyit kérnek, hogy ezt fogadják el külföldön is. Emellett emlékeztetett arra, hogy a legtöbb olyan intézkedést, amelyet a baloldal kifogásol - így a gyermekvédelmi törvényt is - az Országgyűlés nagy többséggel fogadta el, és az emberek népszavazásokon is megerősítették azokat.



"A magyarok 90 százaléka elutasította a genderpropagandát az iskolákban és az óvodákban" - hangsúlyozta Szánthó Miklós a Newsmax műsorában az Alapjogokért Központ tájékoztatása szerint.



