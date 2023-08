Az USA-nagykövet beavatkozna a magyar belpolitikába

Az Alapjogokért Központ elemzője elmondta: az amerikaiak nagyon komoly kampánybeavatkozást hajtottak végre és "egy bábkormányt próbáltak az ország élére helyezni" annak érdekében, hogy a háborúba Magyarország fegyvereket küldjön és külső utasításra akár arra is kész legyen, hogy katonákat is küldjön.

2023. augusztus 26. 11:20

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a budapesti amerikai nagykövet megpróbál beavatkozni a magyar belpolitikába.

Ha David Pressman megnyilatkozik, az olyan, mintha Joe Biden elnök mondta volna, így ha egy antiszemita kijelentéséről elhíresült magyar politikust hív meg széder esti vacsorára, abból jól látszik ennek a beavatkozásnak a gyakorlata is - fejtette ki Zila János szombat reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.



A szakértő szerint nagy átrendeződés látható a világban, az Egyesült Államok hegemón pozíciója kezd meginogni, amit kétféle módon kezelnek. Ha republikánus vezetés van, akkor megpróbálják a szövetségeseket szövetségesként kezelni és velük együttműködve erőt felmutatni. Ellenben ha demokrata, baloldali vezetés van, akkor, mint jelenleg is, "a világ valamelyik pontján bombák hullanak" - mondta az elemző, majd hozzátette, ezt láttuk az Obama-kormány, illetve Hillary Clinton külügyminisztersége idején is.



A demokraták politikájára az is jellemző, hogy a szövetségeseit megpróbálja vazallusként kezelni, aminek a nyomait "mi is látjuk" - jegyezte meg Zila János, aki szerint ennek "főkolomposa", letéteményese David Pressman.



Kitért arra is, hogy Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség nemrég arra hívta fel a figyelmet: egy diplomatának fontos feladata lenne, hogy valamiféle kommunikációt valósítson meg, főleg, ha szövetséges államban jelenik meg. Ennek a nyomait Carlson nem látja.



Az elemző megjegyezte, hogy Pressmannek is volt magyarországi plakátkampánya, ami már egyenes folytatása annak, amit az amerikai baloldal a 2022-es választási kampány során megvalósított. Európa többi területein is megpróbálnak a háborús céljaikhoz, "nem is partnereket, de vazallusokat" keresni - fűzte hozzá.



Nem válogatnak az eszközökben - vélekedett az Alapjogokért Központ elemzője -, nagyon komoly kampánybeavatkozást hajtottak végre és "egy bábkormányt próbáltak az ország élére helyezni" annak érdekében, hogy a háborúba Magyarország fegyvereket küldjön és külső utasításra akár arra is kész legyen, hogy katonákat is küldjön.



Szlovákia példáját is felhozta Zila János, megemlítve, hogy decemberben megbukott egy kormány, és van egy az amerikai baloldalhoz hű államfő, aki úgy nevez ki kormányt, hogy annak semmiféle parlamenti felhatalmazása nincs. Az, hogy a kormány decemberi bukása után csak szeptemberre írtak ki választásokat, vagyis nagyon hosszú interregnum van, az demokratikus kérdéseket vet fel - jegyezte meg.



Amerika demokráciafelfogására egy a New York Timesban nemrég megjelent cikket említett, amely szerint a demokráciára a legnagyobb veszélyt a választások jelentik.



Arra a felvetésre, hogy Novák Katalin ukrajnai tárgyalása után David Pressman azt nyilatkozta, hogy az egész kormánynak ki kellene menni, az elemző azt mondta: egyfajta helytartói magatartást folytat Pressman, aki minden fontos kérdésbe, így a gyermekvédelem ügyébe is beavatkozik.



Zila János idézte Orbán Viktor miniszterelnöknek a Tranzit fesztiválon elmondott szavait, miszerint az angolszászok a saját érdekeiket mindig fel tudják öltöztetni valamiféle morális köntösbe. Ez olyan, "mintha az morális lenne, hogy egy országban a családvédelmi igényeket, a választók ezzel kapcsolatos véleményét semmibe vegyük" - fogalmazott az elemző. Vagy - tette hozzá -, mintha bármilyen morális alapja lenne annak, hogy egy háborút fegyverszállításokkal tüzeljünk, ahelyett, hogy kimondanánk: legyen vége az öldöklésnek, hiszen naponta százak, ezrek halnak meg.

