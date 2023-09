Kötelező győzelem előtt a Ferencváros

"Nem vagyok hülye, tudom, milyen nehéz körülmények között nevezett ki, ezt külön köszönöm neki. Azt szeretném, hogy a csapat legalább olyan szintet képviseljen, mint az elnök" - mondta el szerbül és angolul is a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Stankovic arra utalva, hogy elődje, Máté Csaba tízből kilenc meccset megnyert.

2023. szeptember 20. 16:28

Dejan Stankovic vezetőedző kifejezetten elégedett a Ferencváros labdarúgóival a kinevezése óta eltelt két hétben, ennek megfelelően győzelmet vár csütörtökön a Cukaricki ellen a Konferencia-liga csoportkörének nyitányán.

"Sajnálom, hogy válogatott kötelezettségek miatt több játékossal kevesebb időm volt, illetve néhány futballista, így Tokmac Nguen és Adama Traore sérüléssel bajlódik. Az eltelt időben ennek ellenére igyekeztem nemcsak szakmailag, hanem emberileg is megismerni a keret tagjait" - mondta az MTI érdeklődésére a szerb tréner a szerdai sajtótájékoztatón. "Elégedett vagyok az elvégzett munkával, mert látom az akaratot a fejlődésre csapat- és egyéni szinten is. Mindenki kiválóan dolgozott".



A 45 éves szakember kifejtette, nem kell sok változtatás az együttesnél, ezért elsősorban támogatni szeretné a játékosokat a fejlődésben. Megjegyezte, minden edzőnek megvan a saját elképzelése, ezt viszont lassan, kis lépésekben akarja végrehajtani, nem fog azonnal mindent lecserélni és megváltoztatni.



Stankovic az ellenfél kapcsán arról beszélt, megnézte a Crvena zvezda elleni meccset, amelyen a Cukaricki a bátor játékának köszönhette a 2-1-es sikerét. Szerinte a szerb bronzérmes klub keretében a fiatal és tapasztalt futballisták jó egyveleget alkotnak.



"Mindig győzelemre játszunk, ez persze rizikóval is jár, de ez vállalt kockázat" - szögezte le a Ferencváros célját Stankovic, aki szerint nehéz csoportban szerepel az FTC. Hozzátette, a Cukaricki mellett a Fiorentinát is jól ismeri, mivel az előző idényben még a Sampdoriát irányította.



Stankovic a sajtótájékoztató végén köszönetet mondott Kubatov Gábor elnöknek, akit nagyon bátor, erős és karakteres sportvezetőként jellemzett.



Muhamed Besic a rivális kapcsán kiemelte, hogy jól ismeri a hozzá hasonlóan bosnyák Ognjen Vranjest, illetve a Cukarickinek sok fiatal labdarúgója van, akik szerinte biztosan nem félnek egyetlen riválistól sem.



"Nem szeretném összehasonlítani az edzőket. Stankovicot mindenki ismeri, nagy energiát és erőt hozott a csapathoz. Próbálunk úgy játszani, ahogy ő kéri, megvan elképzelése a futballról, de erről egyelőre nem akarok beszélni" - mondta az MTI érdeklődésére a védekező középpályás az edzőváltás kapcsán.



Besic kiemelte, nagyon jó érzés volt visszatérni a pályára hét hónap és egy nap után, kiváltképpen, hogy sikerült betalálnia a Nagyecsed elleni kupameccsen.



"Nem ez volt az első nagy sérülésem, így jobban tudtam kezelni ezt a helyzetet. A hitem is segített ebben a nehéz időszakban" - fogalmazott Besic, aki szerint erős csoportba került a Ferencváros, de tavaly még erősebből jutott tovább elsőként az Európa-ligában. "Minden rajtunk múlik, ha mi jól játszunk, akkor minden rendben lesz".



A Groupama Arénában csütörtökön 18.45-kor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Az egyik legfontosabb mérkőzéssel kezd az FTC

A továbbjutás szempontjából az egyik legfontosabb mérkőzéssel kezdi meg szereplését a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörében a Ferencváros, amely csütörtökön a szerb Cukaricki együttesét fogadja.

Orosz Pál vezérigazgató szerint kimondottan a továbbjutás a célja a magyar bajnoknak, ehhez pedig hazai pályán szinte kötelező legyőzni a belgrádi riválist, amely papíron a leggyengébb csapat a kvartettben.



A találkozót azért is fokozott figyelem övezi, mert a zöld-fehérek új vezetőedzőjének, Dejan Stankovicnak ez lesz a hazai bemutatkozása. A szerb trénernek egyúttal ez lesz az első komoly erőpróbája is, mivel szombaton a megyei első osztályban szereplő Nagyecsed nem okozott gondot az FTC-nek a Magyar Kupában, a nyolcgólos győzelemből pedig nehéz messzemenő következtetéseket levonni, mert Stankovic a válogatott játékosoknak, így Dibusz Dénesnek és Varga Barnabásnak pihenőt adott.



A játékosként Bajnokok Ligája-győztes és világklasszis szakember ugyanakkor nehéz örökséget vett át, mert elődje, Máté Csaba vezetésével a Ferencváros tíz meccséből nemcsak megnyert kilencet, hanem kifejezetten szórakoztató és gólerős futballt mutatott, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a csapat 39-szer volt eredményes, ami csaknem négyes meccsenkénti gólátlagot jelent. A 45 éves szakember, aki előzőleg a Crvena zvezdát és a Sampdoriát irányította, nagyon harcos, a végsőkig küzdő együttest ígért a szurkolóknak.



Amíg a Ferencvárosnak a feröeri Klaksvík elleni BL-búcsú után három párharcot kellett megnyernie a csoportkörbe jutáshoz a Kl-ben, addig a belgrádi riválisnak garantált volt a főtáblás szereplés, ugyanis szerb bronzérmesként az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében kapcsolódott be, ott pedig 6-1-es összesítéssel maradt alul a görög Olimpiakosszal szemben, így került át a harmadik számú európai kupasorozatba.



A története első főtáblás összecsapására készülő Cukarickit azonban korántsem lehet félvállról venni, hétvégén figyelemre méltó eredményt ért el: a szerb bajnokságban 2-1-re legyőzte a címvédő és BL-ben szereplő Crvena zvezda gárdáját, így hét forduló után 12 ponttal az ötödik helyen áll. Érdekesség, hogy a gárda szintén vezetőedzőt váltott már az idény közben, ugyanis a bosnyák Dusan Kerkez helyét Igor Matic vette át augusztus 15-én.



Noha a Cukaricki túl nagy nemzetközi tapasztalattal nem rendelkezik, mégis találkozott már magyar csapattal az európai porondon: 2016-ban az Európa-liga selejtezőjének második körében a Videoton 3-1-es összesítéssel búcsúztatta.



A csoport másik mérkőzésén az idén döntős Fiorentina a Genk vendége lesz.

A Groupama Arénában 18.45-kor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Konferencia-liga, F csoport, 1. forduló:

Ferencvárosi TC-Cukaricki (szerb) 18.45

Genk (belga)-Fiorentina (olasz) 18.45

További program:

2. forduló (október 5.):

Fiorentina-Ferencvárosi TC 21.00

Cukaricki-Genk 21.00

3. forduló (október 26.):



Genk-Ferencvárosi TC 21.00

Fiorentina-Cukaricki 21.00

4. forduló (november 9.):

Ferencvárosi TC-Genk 18.45

Cukaricki-Fiorentina 18.45

5. forduló (november 30.):

Fiorentina-Genk 21.00

Cukaricki-Ferencvárosi TC 21.00

6. forduló (december 14.):

Genk-Cukaricki 18.45

Ferencvárosi TC-Fiorentina 18.45

