Nacsa Lőrinc: a magyar nyelvű oktatás az identitás megtartásának egyik legfontosabb pillére
A magyar nyelven folyó oktatás és nevelés a szülőföldön történő boldogulás, valamint az identitás megtartásának egyik legfontosabb sarokpillére - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár kedden Óbecsén.
2025. szeptember 3. 10:52
A politikus kiemelte, hogy Kárpát-medence-szerte a magyar nyelvű oktatás egyre minőségibbé válik, ez pedig a fejlesztéseknek, a támogatásoknak, a helyi közösségeknek, valamint a pedagógusoknak köszönhető.
Rámutatott, hogy az idei évben több igénylés érkezett a Szülőföldön magyarul program támogatásaira, aminek hátterében a magyar nyelvű iskolák és óvodák minőségi működése és az óvodafejlesztési programok állnak, hiszen ez utóbbiak által nőtt a magyar nyelvű óvodák száma is.
Nacsa Lőrinc reményének adott hangot, hogy a magyar iskolákban szerzett közösségi élmények és a tudás hozzájárul majd ahhoz, hogy a gyerekek a vajdasági magyar közösség aktív tagjaivá váljanak.
"A magyar iskolaválasztás elvi kérdés is, hiszen azok a szülők, akik magyar iskolát választanak a gyermekük számára, akik a magyar anyanyelvű oktatást választják az óvodában, általános iskolában és aztán később is, nem csupán a gyermekük jövőjébe fektetnek be, hanem a közösségük jövőjébe is" - húzta alá.
Hozzátette, hogy a vajdasági magyar közösség jövőjét és az egész magyar nemzet jövőjét a magyarul tanulni kezdő kisdiákok jelentik majd.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke rámutatott, hogy a mai világban már az is ünnep, ha "van kiket oktatni, és vannak, akik oktatnak". "Ez a mai világban nem egy magától értetődő dolog, hiszen kisebbségi létben a Kárpát-medencében minden egyes családért, minden egyes magyar gyermekért küzdeni kell, meg kell győzni a szülőket, érveket kell felhozni annak érdekében, hogy mindenki magyar osztályba, magyar iskolába írassa gyermekeit" - részletezte.
A VMSZ elnöke rámutatott, hogy az utóbbi öt évben mindig 1250 és 1330 között mozgott az első osztályba induló diákok száma, ebben az évben 1279-en kezdték meg az első osztályt.
Az ünnepség keretében az elsősök tanszercsomagot vehettek át a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácstól (MNT). A csomagot a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően állították össze.
Fremond Árpád, az MNT elnöke közölte, a tanszercsomagokat a tanítók kéréseinek és a tanulók igényeinek eleget téve állítják össze minden évben.
Nacsa Lőrinc, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár felújított bajsai fiókintézetének ünnepélyes átadásán is részt vett kedden.
Az eseményen kiemelte, bátorságra vall 2025-ben könyvtárat építeni, mert a fiatalok egyre kevesebbet olvasnak, és előtérbe kerül a digitális világ, pedig a könyvtárak a kultúra védőbástyái.
"A kultúra egy olyan bástya, amelyet mindig védeni és támogatni kell" - szögezte le. Hozzátette, a bajsai intézmény nemcsak egy könyvtár, hanem egy közösségi tér, találkozási pont is lesz, ezért a magyar kormány örömmel járult hozzá a felújításhoz.
MTI
