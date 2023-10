Nemzedékeken át örökítve a hazaszeretet lobogó tüzét

Az aradi tizenhármak példája és öröksége az, hogy az igazság mellett, az igaz ügy és a józan ész mellett a végsőkig ki kell tartani, és soha nem szabad meghátrálni - fogalmazott Varga Judit, megemlékezve a tizenhárom honvéd tábornokról és az első felelős magyar kormány miniszterelnökéről, akiket 174 éve végeztek ki.

Utoljára frissítve: 2023. október 7. 19:10

2023. október 7. 00:03

Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke és Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a fáklyás felvonuláson az aradi vértanúk kivégzésének 174. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon tartott megemlékezés előtt Székesfehérváron 2023. október 6-án. MTI/Máthé Zoltán

Október 6-a és a nemzeti gyásznapok mind a magyarok szabadságvágyát, szabadságért küzdeni akarását jelképezik - jelentette ki az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke pénteken Székesfehérváron.

Varga Judit a Fidelitas helyi szervezete által már huszonegy éve minden esztendőben megrendezett, hagyományos fáklyás felvonulást követő megemlékezésen arról is beszélt: október 6-a több mint másfél évszázada "a magyar becsület napja is".



Az aradi tizenhármak példája és öröksége az, hogy az igazság mellett, az igaz ügy és a józan ész mellett a végsőkig ki kell tartani, és soha nem szabad meghátrálni - fogalmazott megemlékezve a tizenhárom honvéd tábornokról és az első felelős magyar kormány miniszterelnökéről, akiket 174 éve végeztek ki.



Varga Judit beszédében hangsúlyozta: most ismét birodalmak és külső erők próbálják ránk kényszeríteni az akaratukat. Akár Brüsszelből, akár Washingtonból meg akarják mondani, kivel és hogyan éljünk együtt, mit gondoljunk a családról, hogyan neveljük a gyermekeinket és hogy kinek a háborúját vívjuk - tette hozzá.



Ezért nekünk az aradi vértanúk példáját követve ma is rendíthetetlenül képviselnünk kell saját, magyar érdekeinket otthonainkban, városainkban, az Országgyűlésben, vagy akár diplomataként külföldön - emelte ki.



A fideszes politikus szerint a kitartás meghozza gyümölcsét: 2015 óta példát mutatunk Európának és a világnak az illegális bevándorlás megállításában, a világjárványból a magyar gazdaság az unióban elsőként jött ki, a tavalyi népszavazáson pedig a magyarok egyhangúlag voltak képesek elutasítani egy idegen ideológia ránk erőltetését.



Nem engedünk akkor sem a zsarolásnak, amikor "mindenféle jogállamisági eljárásban" próbálják ránk kényszeríteni akaratukat, miközben vállalásainkat és a magyar embereket jogosan megillető források megszerzéséhez szükséges intézkedéseket mindig becsülettel, tisztelettel teljesítettük és végrehajtottuk - mondta.



Rendíthetetlenül állunk továbbra is a béke pártján, és nem hagyjuk, hogy belesodorják az országot egy háborúba - jegyezte meg Varga Judit.



A fáklyás felvonulás hagyományait méltatva beszédében úgy fogalmazott: az ilyen események őrzik igazán a magyar szabadság lángját nemzedékről nemzedékre örökítve a hazaszeretet lobogó tüzét.



MTI