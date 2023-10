A szülőföld gazdasági megtartó ereje

A Pro Economica Alapítvány az elmúlt években több ezer erdélyi magyar agrárgazdálkodónak és közel száz egyéb, a szülőföldet gyarapító vállalkozásnak tudott támogatást nyújtani Romániában - mondta Kövér László.

2023. október 7. 20:06

Kövér László, az Országgyűlés elnöke Erdélyben, a Hargita megyei Csíkjenőfalván közbirtokosság magyar állami támogatással megvalósított vágóhídjának és húsfeldolgozó üzemének avatásán 2023. október 7-én. MTI/Veres Nándor

A felelős állami politika legfontosabb teendője minden eszközzel erősíteni a szülőföld gazdaságilag megtartó erejét az összes nemzeti közösség számára - hangoztatta Kövér László szombaton Csíkjenőfalván, ahol a hagyományos Felcsíki Állatvásár és Gazdanap keretében adták át a Tercs közbirtokosság magyar állami támogatással megvalósított vágóhídját és húsfeldolgozó üzemét.

Az Országgyűlés elnöke kifejtette: a jólét, biztonság és az otthonosság érzete mindenki számára csak a szülőföldjén érhető el, ezt a célt szolgálja a Kárpát-medencében a magyar állam külhoni gazdaságfejlesztési programja.



Ennek keretében a Pro Economica Alapítvány az elmúlt években több ezer romániai magyar agrárgazdálkodónak és közel száz egyéb, a szülőföldet gyarapító vállalkozásnak tudott támogatást nyújtani Romániában - tette hozzá.



"A jólétet nem mások fogják kívülről ajándékba elhozni ebbe a térségbe, ennek a térségnek a lakói a jólétet nem is a külvilágba elvándorolva fogják megtalálni, hanem azt a saját szülőföldjükön, a saját erejükből, egymással együttműködve tudják csak megteremteni" - mondta Kövér László.



Felidézte: a kommunizmus bukása után a Baltikumtól a Balkánig terjedő közép- és kelet-európai térség örömmel adta át gyakorlatilag ingyen a nyugati tőke számára a több mint 160 milliós - a német és francia piacot is meghaladó méretű - lakossági fogyasztói piacát, abban bízva, hogy a Nyugat elhozza majd a jólétet. Bár az életminőség javult, a nyugati cégek a térségbe behozott tőke értékének többszörösét vitték és viszik ki innen - állapította meg.



Hozzátette: egy világbanki felmérés szerint 1990 és 2015 között Európa keleti feléből 25 millió főnyi fiatal - 25 és 45 év közötti - munkaerő távozott Európa nyugati felébe, és az ő képzési költségük ezermilliárd dollárt meghaladó összegbe került az itteni adófizetőknek.



A következő 15 évben további 20 millió ember kivándorlását valószínűsítik a kutatások, munkaerőpiaci értelemben tehát Európa keleti fele biztosítja a nyugat-európai gazdaság működőképességét - jelentette ki.



A házelnök szerint ezért fontos, hogy a kelet-közép-európai államok olyan gazdasági körülményeket teremtsenek, hogy akiknek korábban racionális volt távozni, azoknak megérje hazatérni, akik pedig fontolgatják a távozást, azoknak többé ne legyen észszerű távozniuk.



"Ez a szülőföld megtartó erejének gazdasági alaptörvénye, ami egyben a megmaradás egyik legfontosabb feltétele is, magyarok és románok és minden térségbeli nemzet számára egyaránt" - jelentette ki Kövér László.



A felavatott beruházás is azt jelzi: Székelyföld él és élni akar, a maga munkájából akar előbbre jutni, nem mások ellen, hanem önmagáért, a székely családokért, a több mint ezer éve itt élő nemzeti közösségért - mutatott rá a házelnök.



Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az avatóünnepségen köszönetet mondott a magyar kormánynak, amiért - az identitással kapcsolatos kulturális, oktatási támogatások mellett - támogatást biztosított a magyar közösség szülőföldön boldogulását szolgáló gazdasági projektekhez is.



"A fiatalok sokan ma már nem azért mennek el, mert veszélyben van az identitásuk. Az nem igaz, hogy nincs veszélyben, de sokszor a veszélyt ma már nem érezzük. Azért mennek el, mert többet akarnak keresni" - mutatott rá az RMDSZ elnöke. Ezért kellenek az olyan beruházások, gazdaságfejlesztési programok, amelyek szülőföldjükön biztosítják a magyar közösségek gyarapodását, fejlődését - tette hozzá.



A szombaton felavatott vágóhídról és húsfeldolgozóról Jéré Elemér, a csíkjenőfalvi Tercs közbirtokosság elnöke a magyar közmédiának elmondta: a 2,5 millió eurós (mintegy 970 millió forintos) beruházással 35 munkahelyet teremtettek. A Felcsík mezőgazdasági szövetkezet az állatokat vásárolja majd fel a vágóhíd számára.



Az üzemet még tavaly tavasszal kezdték el építeni, és olyan korszerű berendezésekkel látták el, amelyek jelentősen lerövidítik a húsfeldolgozás munkafolyamatát. Csak természetes hozzávalókkal dolgoznak: egyebek mellett pástétomot, disznósajtot, kolbászt, virslit, szalonnát, tepertőt és párizsit készítenek, környezetbarát módszerekkel.



A húsfeldolgozó termékeit a helyi bemutatóboltban lehet majd megvásárolni, de az avató után mozgóbolt is indul az alcsíki és felcsíki térségbe a termékek forgalmazására.



A beruházás megvalósulását - a Pro Economica Alapítványon keresztül - a magyar kormány 850 ezer euróval (mintegy 330 millió forinttal) támogatta.

MTI