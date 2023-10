Joe Biden ügyészi kihallgatása

Az elnök az iratok megtalálására úgy reagált, hogy az őt is meglepte, és nem volt tudatában annak, hogy az iratok még a birtokában vannak, valamint együttműködést ígért a vizsgálat során.

2023. október 10. 17:28

Robert Hur, a Biden-ügyet vizsgáló ügyész – abc news

Kihallgatta Joe Bident az otthonában és korábbi irodájában talált minősített iratok vizsgálatával megbízott különleges ügyész - közölte a Fehér Ház helyi idő szerint hétfőn késő este.

A Fehér Ház szóvivője, Iam Sims közleménye szerint az elnök vasárnap és hétfőn is találkozott Robert Hur ügyésszel, aki a minősített iratok helytelen kezelése miatt indított vizsgálatot vezeti. A bejelentés szerint az elnök önként vett részt a meghallgatáson, amelyet hetekkel korábban megszerveztek.



Joe Biden korábbi washingtoni irodájában, valamint Delaware állambeli magáningatlanában, benne a garázsában 2022 novembere és 2023 januárja között találtak alelnöki és szenátori időszakából származó minősített iratokat, amelyeknek az amerikai Nemzeti Levéltárban lenne a helyük. Az iratok között az Egyesült Államok külpolitikáját érintők is voltak.



Hivatalos minősített iratok illetéktelen visszatartása miatt Donald Trump esetében vádat emelt a volt elnök hasonló esetét vizsgáló különleges ügyész, Jack Smith. Donald Trump floridai Mar-a-Lago rezidenciáján az FBI házkutatása során 2022 augusztusában foglaltak le minősített iratokat, amelyek elnöki időszakából származtak.



MTI