A migránsok gyakorolják a terrort

Az európai baloldal terrorpárti, és aki ma az illegális migrációt pártolja, a terror csíráját ülteti el az Európai Unióban.

2023. október 18. 15:08

the brussels times

Már csak a baloldaliak számára nem nyilvánvaló, hogy az illegális migráció és a terror között egyértelmű összefüggés van - mondta Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kovács Attila hangsúlyozta: új időszak köszöntött be a Közel-Kelet és az Európai Unió biztonságában, a terror minden korábbinál kézzelfoghatóbbá vált, és az Izraelt elítélő tüntetések formájában látható, milyen következményei vannak a Brüsszel által félrekezelt migrációs válságnak, milyen nagy szükség van azokra a vezetőkre, akik fölemelik a szavukat az illegális migrációval szemben.



"Egy nap Auschwitz" - idézte egy izraeli barátja szavait Kovács Attila arról, ami október 7-én történt. A Hamász kegyetlen, embertelen orvtámadása következtében egy nap alatt arányaiban annyi lakos pusztult el, mint Auschwitzban egy nap alatt - jelentette ki a kutatási igazgató. Hozzáfűzte, ezek után Izraelnek minden joga megvan az önvédelemre.



A béke időszaka egy szempillantás alatt semmivé vált - folytatta Kovács Attila, leszögezve, a magyar kormány - és minden józan politikai vezető - érdeke, hogy a Szentföldre is visszatérjen a béke, és minden cselekedetet ez kell, hogy vezéreljen.



Kitért arra is, hogy kedden terrortámadás történt "az Európai Unió fővárosában", Brüsszelben; egy illegálisan Belgiumban tartózkodó migráns, aki "már bejárta fél Európát", kegyetlen terrortámadást hajtott végre.



A nemzetközi sajtó reakcióiból a kutatási igazgató idézte a német Die Welt vezércikkét, amely kimondja, hogy az illegális migráció és a terrorizmus között összefüggés van, és az Európai Unió az elmúlt években mindent elrontott a migrációs politikában.



Az osztrák Kurier pedig arról ír, hogy párhuzamos társadalmak működnek Európában és a muszlim világhoz kapcsolódó párhuzamos társadalom a szekuláris állam törvényeit nem tartja kötelezőnek magára nézve - közölte Kovács Attila. Hozzátette, a cikk szerint párhuzamos kultúrában, párhuzamos értékrendben, gyakorlatilag párhuzamos államban él több százezer muszlim bevándorló Nyugat-Európában.



A 2015-ös migrációs válságot követő években sokszor felhívták a figyelmet az illegális migráció és a terrorizmus közötti összefüggésre - emlékeztetett a kutatási igazgató, megjegyezve, "az igazság pillanata eljött, de az erkölcsi győzelem csekély, és nem segít".



Kovács Attila úgy vélte, a migrációs kérdés félrekezelése az európai parlamenti választások fő kérdésévé is válhat.



"A józan ész erői" nem vitatják el Izrael önvédelemhez való jogát, azt gondolják, hogy az illegális migráció káros az Európai Unióra, és terrorellenesek - hangsúlyozta a kutatási igazgató. Figyelmeztetett: "az európai baloldal azonban terrorpárti, és aki ma az illegális migrációt pártolja, áttételesen a terror csíráját ülteti el az Európai Unióban". Ez ellen minden politikusnak, véleményvezérnek fel kell emelnie a szavát - mondta.



Beszélt arról, hogy Európa nagyvárosaiban terrorpárti tüntetések vannak; Izraelt elítélő, Izrael megsemmisítését követelő szólamokat lehet hallani az utcákon, "a rengeteg muszlim bevándorló által alkotott hangos és agresszív többségtől", az európai baloldal pedig politikai logikából, a több szavazat reményében az agresszív muszlim bevándorló többség pártját fogja.



"A willkommenskultur idején a baloldali-liberális, hatalmon lévő többség hideg politikai számítása az volt, hogy a muzulmán migránsoknak szavazati jogot adnak, és ennek segítségével hatalmon tudnak maradni" - magyarázta Kovács Attila. Szerinte a baloldaliak tudták, hogy ezzel számos társadalmi problémát is beengednek, és "ez ma a terrorban csúcsosodik ki".



Az Európai Unióban rendszeresek a terrortámadások, és ez egy tendencia felívelő szakasza lehet, és ezért "a brüsszeli baloldal, európai baloldal, tagállami baloldal" a felelős - jelentette ki a kutatási igazgató.



Azt mondta, az Európai Parlamentben "se szeri se száma" az olyan felszólalásoknak, amelyekben elítélik Izraelt, és a palesztinokat támogatják. Kutatása szerint több mint hatezer olyan felszólalás volt ebben az EP-ciklusban, amelyben Izrael helyzetéről, biztonságáról beszéltek, és ennek nyolcvan százalékában negatív kontextusban említették, elítélték Izraelt.



Az Európai Bizottságban is aránytévesztés van - vélekedett -, "Eurotízmilliókban mérhető az összeg, amelyet a Hamász leányvállalatai, civil szervezeteknek álcázott katonai szervezetek kaptak az uniós adófizetők zsebéből".



Az Európai Bizottság most arról döntött, hogy megháromszorozza a palesztin térségbe áramló források nagyságát - tette hozzá Kovács Attila. Közölte: az Európai Parlamentben négy baloldali párt tegnap a magyar biztos felmentését kezdeményezte, amiért a források leállítását követelte. "Meg szeretnének büntetni egy uniós biztost, mert a terrorral szemben emeli fel a hangját" - állapította meg a kutatási igazgató.



Eközben a magyar hallgatók Erasmus ösztöndíját visszatartják mondvacsinált indokokkal - emelte ki Kovács Attila. Álláspontja szerint a józan ész kisebbségben van az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban, hiszen hamarabb áramlanak terrorista cselekményekhez köthető szervezetekhez a források, mint valamely tagállam egyetemista fiataljaihoz.



Az elmúlt két évben 410 millió eurót - 158 milliárd forintnak megfelelő összeget - juttatott az unió a Palesztin Hatóságnak, miközben a Magyarországnak jogosan járó fejlesztési támogatásokat visszatartja - jegyezte meg a kutatási igazgató.



A jövő évi EP-választásra utalva leszögezte: Brüsszelben változásra van szükség, mert a Covid-járvány és pénzügyi kihívások után az illegális migrációt és a terrort sem tudja megfelelően kezelni.

MTI